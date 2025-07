Atropelló y mató a su novio hace 8 años: ahora está presa por golpear a su marido

julieta-silva-y-lucas-gimenez

En paralelo, Silva hizo una denuncia contra su esposo -con quien tiene un hijo de un año- en la Unidad Fiscal de Violencia de Género, que se agregó a la causa.

Pese a ello, la mujer fue imputada por lesiones leves agravadas por el vínculo y según indicaron desde la fiscalía, se solicitó que quede detenida con prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Asimismo, se ordenó una medida de prohibición de acercamiento a Silva, mientras avanzaban las primeras pericias con la toma de testimonios y los estudios solicitados, señaló TN.

Atropelló a su novio y lo mató: el crimen por el que Silva fue condenada

El brutal hecho ocurrió la madrugada del 9 de septiembre de 2017, Genaro Fortunato salía del boliche “La Mona” de San Rafael, en Mendoza. Allí había discutido con Julieta Silva, quien era su pareja, y al salir ella se subió a su auto y él intentó impedir que se fuera.

De acuerdo al testimonio de un cuidacoches, el joven se puso delante del vehículo y hasta intentó subirse al capot con tal de detenerla. En ese momento, la mujer arrancó el auto y atropelló a su novio. Después, dio un giro en U y volvió a pasarle por encima, cuando ya estaba en el piso.

genaro-fortunato2jpg.webp

En su declaración, ella aseguró no haberlo visto porque estaba “muy oscuro, llovía y no tenía puestos sus anteojos”. “Tuve la sensación de que había pisado un pozo y seguí”, dijo ante el juez.

El testigo que presenció la escena se acercó a Silva, le hizo señas y le advirtió que había atropellado a Fortunato. “No le creía porque no había nadie más ahí. Me bajé con la llave del auto en la mano, lo vi en el piso a la derecha. No podía entender cómo estaba ahí. Volví al auto y llamé al 911. No entendía nada”, sostuvo en el juicio.

En septiembre de 2018, Julieta fue condenada a Silva a 3 años y 9 meses de prisión por el asesinato de Genaro Fortunato. Para el Tribunal, la mujer atropelló al joven, pero lo hizo sin intención de matarlo.