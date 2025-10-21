Fuerte señal antes de las elecciones 2025: Figueroa y Weretilneck en defensa de la identidad y el federalismo

Ambos mandatarios se reunieron junto a los candidatos al Congreso de La Neuquinidad y Juntos Defendemos Río Negro.

Los gobernadores de Neuquén y Río Negro y los candidatos de los espacios políticos para estas elecciones 2025

Los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa y de Río Negro, Alberto Weretilneck , mantuvieron un encuentro este martes junto a los candidatos a senadores y diputados de las fuerzas políticas que ambos lideran.

Según se indicó, durante la reunión se analizaron los temas que serán prioritarios en la agenda conjunta a partir del 10 de diciembre, “con el objetivo de fortalecer el trabajo en equipo, coordinar estrategias en el Congreso Nacional y proyectar una participación activa en áreas clave como la Comisión de Energía”.

“ Es muy importante que Río Negro y Neuquén trabajemos juntos ”, aseguró Figueroa, mientras Weretilneck lo consideró “otro paso clave para consolidar una agenda norpatagónica fuerte en el Congreso”.

cumbre3

Del encuentro participaron los candidatos a senadores y diputados por La Neuquinidad, Julieta Corroza, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perren; y los aspirantes a bancas de Juntos Defendemos Río Negro: Facundo López, Andrea Confini y Pablo Muena.

Aportes desde Neuquén y Río Negro

“Para la Argentina que viene, es fundamental que Río Negro y Neuquén aporten lo que el país necesita: producción, desarrollo y divisas”, destacó Figueroa, subrayando que ambos distritos deben ocupar el lugar que merecen en el nuevo diseño federal.

En ese sentido, planteó la necesidad de discutir una nueva Ley de Coparticipación Federal “más justa”, recordando que “Neuquén es una de las provincias más castigadas en el reparto de recursos. De cada 100 pesos que aportamos, nos vuelven apenas 51”.

cumbre4

El mandatario neuquino remarcó que las regalías “no pueden ser consideradas un privilegio, sino el resultado del trabajo y la producción sobre recursos no renovables”, y que por eso deben tener un tratamiento diferencial.

“Hace décadas que la ley de coparticipación no contempla quién recibe regalías y quién no. Es hora de que eso cambie”, sostuvo.

El gobernador Alberto Weretilneck valoró el encuentro y sostuvo que “Neuquén y Río Negro comparten una idea y un destino de desarrollo, de energía, de producción y de trabajo genuino”.

cumbre5

Destacó además que ambas provincias “han demostrado que, cuando las decisiones se toman desde el territorio y no desde un escritorio en Bueno Aires, los resultados llegan y benefician a nuestra gente”.

"Identidad propia"

Weretilneck remarcó la importancia de construir una representación parlamentaria con identidad propia: “No vamos a Buenos Aires a obedecer órdenes, vamos a defender lo que producimos, lo que generamos y lo que necesitamos para seguir creciendo".

Y agregó: "Tenemos los recursos, la capacidad y la visión. Lo que hace falta es que las provincias productoras tengamos más voz y más peso en las decisiones nacionales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rolo_Figueroa/status/1980683089861861457&partner=&hide_thread=false UNIDOS EN LA DEFENSA DE NEUQUÉN Y RÍO NEGRO



Nos reunimos con el gobernador Alberto @WeretilneckOK y los candidatos y candidatas de La Neuquinidad y JDRN para seguir fortaleciendo una agenda común que defienda los intereses de nuestra gente.



Coincidimos en que el futuro se… pic.twitter.com/J4z9p4lylj — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) October 21, 2025

Figueroa también subrayó la importancia de que los representantes neuquinos respondan únicamente al pueblo de la provincia: “Necesitamos legisladores que defiendan los intereses de nuestras provincias, no los de Buenos Aires. Nuestros candidatos representan la Neuquinidad, la defensa de nuestro modelo de vida, de la educación pública, la ciencia y la tecnología, y del desarrollo con identidad propia”.

Finalmente, destacó además el carácter histórico y estratégico de la alianza entre Neuquén y Río Negro: “siempre nuestras provincias han estado hermanadas. Primero por sus ciudadanos, y hoy también por una complementación económica. Al haber llenado el mercado local y regional, necesitamos del mar para monetizar nuestra producción a través de un puerto patagónico".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WeretilneckOK/status/1980689968952381873&partner=&hide_thread=false RÍO NEGRO Y NEUQUÉN, UNA MISMA AGENDA PARA DEFENDER EL FEDERALISMO



Con @Rolo_Figueroa, los candidatos de @LaNeuquinidad y de @jdrn_ok, compartimos una reunión de trabajo para consolidar una agenda común en el Congreso.



Río Negro y Neuquén compartimos una misma idea y un mismo… pic.twitter.com/0PC5jEp7e1 — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) October 21, 2025

Y sostuvo: "Nos une una alianza económica y también una alianza política muy fuerte: dos proyectos provinciales que se sientan en el Congreso a defender los intereses de su gente. Tenemos mucho para aprender mutuamente en producción, en turismo, en desarrollo; y compartimos un horizonte exportador común. Todo está dado para crecer juntos, en equipo y en conjunto”.

Weretilneck cerró señalando que “la defensa del federalismo se ejerce con hechos, con trabajo y con unidad”, y agregó que Río Negro y Neuquén “tenemos la energía que el país necesita y la decisión de que esa riqueza sirva primero a nuestra gente, por eso la etapa que viene requiere provincias firmes, con representación propia y una voz patagónica que se haga escuchar en la Argentina”.