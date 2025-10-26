Karina Maureira: "Esperábamos otros resultados, pero La Neuquinidad llegó al Congreso y eso se festeja"

La diputada nacional electa reconoció la polarización y celebró el ingreso de dos representantes de la fuerza de Rolando Figueroa al Congreso Nacional.

Tras la contundente victoria de La Libertad Avanza en Neuquén , la candidata y ahora diputada nacional electa por La Neuquinidad , Karina Maureira , reconoció el resultado de las elecciones y destacó el crecimiento durante casi dos años de su espacio provincial , que por primera vez tendrá representación en el Congreso Nacional.

La diputada electa y periodista reconoció que las elecciones se polarizaron a nivel nacional, pero destacó el trabajo militante que permitió a la fuerza provincial ingresar dos representantes propios: tanto al Senado de la Nación, con Julieta Corroza y ella misma a la Cámara de Diputados. De esta manera, el gobierno provincial, a través de su herramienta y alianza electoral, tendrá dos personas del riñón en el Congreso Nacional.

En la categoría de diputados, la elección estuvo más pareja que en senadores, que estuvo a 2,5 puntos de los libertarios que llevaba como primer candidato a Gastón Riesco, En este sentido se notó el "corte de boleta", o las distintas marcas de los electores en la Boleta única Papel. El electorado se volcó más a Maureira que a Corroza, y por eso logró estar más cerca de Gastón Riesco, primer diputado electo por La Libertad Avanza.

Maureira fue cautelosa, y ante la pregunta de si esperaba otros resultados contestó con algo de sorpresa y reflexión. “¿Esperábamos otros resultados?... sabíamos que iba a ser difícil porque hay un marco nacional muy fuerte que ha polarizado en muchas provincias y la gente estuvo eligiendo entre La Libertad Avanza y La Neuquinidad”, señaló la diputada nacional electa.

Karina Maureira, sobre la polarización y La Neuquindad

Maureira explicó que la ola libertaria fue determinante, pero resaltó el avance del partido provincial, de la mano del gobernador Rolando Figueroa. Fue el mismo mandatario provincial quien aseguró que en esta elección legislativa nacional no estuvo en juego la gestión provincial, ni tampoco la de los intendentes. "No fue un plebiscito", dijo Figueroa.

“Cuando tenés una elección con fuerte apoyo nacional, y nosotros que recién somos un surgimiento provincial, no es fácil. Estamos contentos de llegar con dos representantes, es la primera vez que La Neuquinidad llega al Congreso y es para festejar”, afirmó.

Embed - Karina Maureira: "Vamos a defender los recursos de Neuquén"

Y acotó: "Mucho agradecimiento encontré en el interior... el que es diputado nacional, tiene algo en sus espaldas que es la palabra de la gente. Lo digo con responsabilidad. Y debemos trabajar mucho el tema de discapacidad, que he trabajado en esta región y la gente me pude hacer algo".

Con el 28,31% de los votos, La Neuquinidad en la categoría de diputados quedó en segundo lugar, detrás de La Libertad Avanza, que obtuvo el 33,7%, pero se consolidó como la principal fuerza provincial frente a los partidos nacionales.

Karina Maureira, que responde a Figueroa, logró sumar presencia legislativa nacional, donde la polarización y el avance libertario no permitieron la victoria de La Neuquinidad.