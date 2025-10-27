Tras la victoria en Chubut, el líder libertario local desafía a Ignacio Torres: "Dejá de vender humo"

El diputado nacional Gustavo Treffinger le dedicó duras definiciones al gobernador, quien obtuvo un mal resultado con su nueva alianza nacional.

Cesar Treffinger, diputado nacional libertario por Chubut, junto a su canddiata Maira Frías, que se impuso el domingo en Chubut sobre el peronismo y relegando al tercer lugar a la lista del gobernador Ignacio Torres.

Luego de un contundente triunfo del gobierno nacional en las elecciones del domingo en Chubut , el líder libertario local, César Treffinger , salió a pegarle duro al gobernador Ignacio Torres desde las redes sociales.

El desafío abierto se produjo tras una publicación del mandatario provincial que celebraba la aprobación de la eliminación de los fueros en la provincial, un proyecto de su administración para el que impulsó la realización de una consulta popular en paralelo a los comicios nacionales que se celebraron este 26 de octubre.

En fuerte contraste con el pedido de “ mesura ” y de no caer en el “ revanchismo ” que apenas unas horas antes, en plena celebración del triunfo, les habia hecho a sus militantes, el diputado nacional de La Libertad Avanza arremetió sin filtro al cuestionar el posteo post elecciones de Nacho Torres.

"En serio...estás escribiendo??? Me jodés...recomiendo que te llames a silencio por un tiempo (acaba de votarte solo un 20% en Chubut)", disparó Treffinger sin vueltas en sus redes.

El referente del gobierno, que en diciembre de 2023 tuvo cierta trascendencia nacional al seguir el ejemplo de su líder Javier Milei y sortear su sueldo de legislador, apuntó directamente contra el manejo de los fondos públicos por parte de la administración provincial.

Treffinger acusó a Torres de inundar los medios con publicidad financiada con recursos que, según denunció, deberían estar destinados a educación, salud y seguridad.

"Obsceno lo tuyo, como siempre en medios locales, provinciales, nacionales, y redes sociales de toda especie durante dos años; más cartelería de campaña en todo Chubut", acusó el dfiputado nacional.

Torres se hizo "el macho mejicano con Javier Milei"

También le hizo una muy poco diplomática recomendación: "En serio te aconsejo... Llamarte a silencio mejor...y por un tiempo también te recomiendo, dejar de vender HUMO y ponerte a gestionar en serio como te lo aconseje en la última reunión (que me pedistes -SIC- el 20/11/2023 ) antés de que te hicieras el macho mejicano con el presidente @Jmilei y amenazarás -SIC- que cerrabas las valvulas de suministro al país", acusó desde su cuenta de X, arrobando al gobernador, que horas antes había posteado los resultados del plebiscito celebrando que en Chubut “se acabaron los privilegios”.

El mensaje continuó con una serie de reclamos concretos sobre la gestión provincial. "Guardaté -SIC- dale xq te aconseje de onda e hicistés -SIC- TODO al revés como a próposito", agregó.

Entre las demandas urgentes que expuso en su extenso posteo, lejos de los 140 caracteres de límite que impone X a los que no pagan una suscripción, el diputado libertario exigió que se resuelva de inmediato la situación salarial del personal de salud, educación y seguridad, sectores que calificó como "PRIORIDAD" absoluta para la provincia.

La arremetida incluyó también una referencia al conflicto en torno a la ex pesquera Alpesca que la gestión chubutense tuvo con inversores de Estados Unidos. "Aguardamos novedades en Chubut sobre Red Chamber...que al parecer es otra más de las tantas cagadas que te mandás a diario, pero las consecuencias después las pagamos los chubutenses", señaló sin medias tintas.

Treffinger cerró su descargo hablando de sus intencdiones en la política. "Media pila por favor porque como lo dije el primer día, yo no me metí a la politica para jugar o hacer negocios, sino para que empecemos a hacer las cosas bien!", concluyó.

El cruce llega en un momento de tensión entre el gobernador y el espacio libertario, después de que Torres decidiera diferenciarse de la alianza entre el PRO y el Gobierno nacional para competir en un nuevo espacio político propio.

El flojo resultado de Ignacio Torres en Chubut

Tras el cachetazo sufrido en las elecciones de este domingo, en las que sus candidatos quedaron terceros, el gobernador de Chubut Ignacio Torres aseguró que va a pedir “la colaboración de todos” y “hacer el esfuerzo” para que la provincia pueda “tener su propia agenda en el Congreso de la Nación”.

La elección legislativa de diputados nacionales fue ganada por la lista de La Libertad Avanza que, con Maira Frias a la cabeza, se impuso por un mínimo margen al peronista Juan Pablo Luque, de Unidos Podemos.

La boleta libertaria consiguió el 28% de los votos y superó por menos de 2.000 votos a la de Luque, que estuvo arriba del 27%. Los dos candidatos serán los nuevos diputados de Chubut a partir de diciembre.

Ana Clara Romero, de Despierta Chubut, el armado del oficialismo provincial, quedó en tercer lugar con el 20% y no entró al Congreso de la Nación.

En medio de la catástrofe electoral a la que el espacio de Torres fue arrastrado por el fracaso general de Provincias Unidas -la alianza que lideró a nivel nacional junto con el cordobés Juan Schiaretti, el santafesino Maximiliano Pullaro y el santacruceño Claudio Vidal, entre otros-, el mandatario pudo abrazarse a un discurso optimista gracias al triunfo del “Sí” en el referéndum que se realizó de manera simultánea y que ratificó la enmienda constitucional que le quita los fueros a funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y dirigentes sindicales de Chubut.

En esta votación, el cambio propuesto por Torres se impuso ampliamente, con el 63% de las preferencias de la ciudadanía, resultado con el cual queda firme la modificación votada por la Legislatura provincial en febrero pasado.

“Se vio claramente una polarización muy fuerte en todo el país y un resultado del oficialismo que estuvo por encima de las expectativas. Que en Chubut haya ganado La Libertad Avanza no habla de una centralidad en la discusión nacional, tenemos que hacer el esfuerzo de tener nuestra propia agenda”, sostuvo el Gobernador en referencia a los resultados de la legislativa.

Torres también anticipó que va a convocar a los legisladores actuales y los electos este domingo para trabajar en el presupuesto nacional. “Vamos a pedir la colaboración de todos para defender lo nuestro”, dijo Torres.

Asimismo, sostuvo que el camino de Provincias Unidas continúa y confió en que la fuerza liderada por los gobernadores va a seguir creciendo.