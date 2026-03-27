Milei celebró el fallo por el caso YPF: "Arreglamos las cagadas que hizo el inútil e imbécil de Kicillof"

El presidente habló sobre la histórica decisión de la justicia de New York, que evitar a la Argentina pagar un monto millonario.

El presidente Javier Milei estuvo presente un acto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni en La Paternal, en un evento organizado por el Ministerio de Capital Humano .

El acto se produce en medio de la polémica por los viajes que realizó el funcionario junto a su esposa en Estados Unidos y los vuelos privados a Punta del Este. Con la presencia también de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se muestra un gran apoyo sobre el jefe de ministros que se encuentra en el ojo de la tormenta en los últimos días.

Al comenzar este evento, desde el ministerio que dirige Sandra Pettovello se mostró un video sobre el centro de formación y la transformación de ayuda y asistencia social, brindando relevancia a los nuevos programas de capacitación laboral y académica. "Este centro es la muestra de que se puede realizar un proyecto público con inversión privada", indicó la funcionaria.

Acto seguido, el presidente Milei comenzó su discurso y reveló que su atraso fue debido a que mantuvo una reunión con Horacio Marín, el CEO de YPF. Y adelantó: "Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago de 18 mil millones de dólares".

"Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner", agregó.

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Luego, el madantario se hizo eco de los cuestionamientos de sus viajes a Estados Unidos. "Y que ahora vengan a decir 'ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos, ah pero el mameluco, ah pero la gestión. Acá está la gestión: 18 mil millones de dólares", lanzó seriamente.

Por otro lado, llegnó de elogios a Sandra Pettovello, quien indicó que fue la ministra "más cuestionada". "La ensuciaron, la operaron por cortar el curro de los gerentes de la pobreza", sumó.

"Pasamos de tener nueve mil piquetes por año a cero, eso es gracias a la gestión de la senadora Bullrich y la minsitra Pettovello", sumó.

Fue así que después agregó, como única y escueta muestra de apoyo a su funcionario: “Así que Manuel, en un momento me va a tocar darte las gracias”.

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