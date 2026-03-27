La respuesta de Kicillof al presidente: "Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió"

El gobernador de Buenos Aires salió al cruce de las declaraciones de Javier Milei, tras conocerse una sentencia favorable para Argentina, en el marco del litigio por la expropiación de YPF.

Este viernes al mediodía, el presidente Javier Milei celebró el fallo por el caso YPF : "Arreglamos las cagadas que hizo el inútil e imbécil de Kicillof" , dijo. El presidente habló sobre la histórica decisión de la justicia de New York, que evitar a la Argentina pagar un monto millonario.

La justicia de los Estados Unidos dictó una sentencia favorable para la República Argentina, en el marco del litigio por la expropiación de YPF . Se trata de un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que invalida la condena de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado un resarcimiento multimillonario.

Con esta resolución, el país logra evitar el desembolso de una cifra superior a los 16.000 millones de dólares , suma que había sido reclamada por el fondo Burford Capital .

"Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner", agregó el presidente, y el gobernador de Buenos Aires salió al cruce.

"La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos. Mientras el presidente Javier Milei hablaba del "impuesto Kicillof", los propios abogados del Estado argentino, desde que se inició el juicio, defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvimos siempre", dijo.

Y agregó que "No se trataba de atacarme a mí, sino de cuestionar una decisión soberana y de defender intereses extranjeros. La derecha nunca la habría nacionalizado. Trabajaron siempre para los buitres, pero paradójicamente hoy su modelo no colapsa por falta de dólares gracias a YPF. Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió: actuó como empleado de intereses extranjeros", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/2037569361750180274?s=20&partner=&hide_thread=false La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos.



Mientras el presidente Javier Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, los propios… — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 27, 2026

"Los buitres no siempre ganan, YPF es de los argentinos"

En otro pasaje de su extenso descargo a través de X, el gobernador de provincia de Buenos Aires indicó que la nacionalización de YPF fue "una de las decisiones estratégicas más importantes de la Argentina en las últimas décadas". A raíz de esta medida, indica, tiene lugar el desarrollo del país y "resulta clave para atenuar el impacto de la crisis energética global".

Otra de las críticas del presidente libertario fue para la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, a quien Kicillof defendió y apeló a que la decisión adoptada marcó el rumbo de desarrollo del país.

"Se hizo justicia. Los buitres no siempre ganan. YPF es de los argentinos. El futuro también", concluyó su mensaje.

ypf

En 2012, se ordenó la expropiación del 51% de las acciones de YPF a Repsol. Fue Axel Kicillof, entonces secretario de Política Económica, quien lideró la estrategia técnica y política detrás de la medida.

En 2014, ya como ministro de Economía, encabezó las negociaciones que culminaron en un acuerdo de compensación.

La Argentina se comprometió a pagarle a la petrolera española US$5000 millones en bonos. El Congreso aprobó el acuerdo, que Kicillof defendió como una solución para evitar litigios prolongados.