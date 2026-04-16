Polémica en las redes por el nuevo video con Inteligencia Artificial que publicó Javier Milei

Hace dos días, el presidente compartió otro video polémico con herramientas de IA. La repercusión de las imágenes.

Días atrás el presidente Javier Milei posteo un bizarro video realizado con Inteligencia Artificial. En el mismo critica a la oposición y muestra los logros del gobierno libertario . Este jueves, volvió a subir uno similar con la misma estética, pero haciendo un repaso de su carrera hacia la presidencia.

Entre la numerosa cantidad de posteos que realiza a diario el mandatario en sus redes sociales , en algunas ocasiones sube piezas animadas como ésta, en la que se lo muestra como protagonista para celebrar logros del gobierno nacional.

En esta ocasión, su video representa a varios cuadros políticos y periodistas como animales y a él como un león . El mismo comienza con el libertario cuando era panelista en diversos programas de televisión y quería formar parte de la política argentina.

En la pieza audiovisual, se lo ve realizando campañas, con críticas a Cristina Fernández de Kirchner, Miriam Bregman y periodistas como Marcelo Longobardi, quien es un crítico de su estética violenta y el trato hacia la profesión. El posteo se publicó esta mañana y ya generó más de 4500 comentarios, entre críticas y risas.

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El video con IA que muestra a Milei en su carrera hacia la presidencia

El clip, con su voz en off, repite su frase: "Me metí acá para despertar leones". Gran polémica se generó sobre la representación animal de cada figura política, ya que Cristina Fernández está presentada como un mono, Horacio Rodríguez Larreta como reptil, Patricia Bullrich como un pato y Sergio Massa como tigre.

El video también muestra momentos como su reconciliación con la actual senadora libertaria, Patricia Bullrich, durante un debate previo a las elecciones presidenciales en TN. También se sumó un momento que tuvo lugar durante su campaña,cuando un joven se acercó corriendo a su camioneta y le pidió "por favor salvar al país".

video milei ia

Al finalizar, se puede ver a Milei -representado como león- con el bastón presidencial- desde el balcón de la Casa Rosada diciendo: "Hola a todos, yo soy el león". La leyenda "continuará.." en los últimos segundos, indica que este tipo de creaciones con Inteligencia Artificial seguirán siendo posteados.

"Genio de la libertad mundial": el polémico video futbolero de Javier Milei para celebrar su gestión

El recorte animado, al estilo del popular dibujado animado de los años 90 "Supercampeones", lo tiene como protagonista de un imaginario partido de fútbol frente a un ejército de "kukas", "barrabravas" y "delincuentes" en el que derrota a la inflación, al déficit, a los “ñoquis del Estado”, a los “gerentes de la pobreza” y al narcotráfico, entre una larga enumeración de datos y rivales.

A su vez, menciona el déficit cero, la baja de impuestos, el superávit comercial y la reducción del riesgo país, todo presentado como jugadas clave dentro de un partido imaginario.

Él solo, sin equipo y aplaudido por Donald Trump en la tribuna. Recién al final del clip aparecen junto a él, Luis Caputo, Karina Milei y Federico Sturzenegger.

La publicación, acompañada por el mensaje: "VLLC!", se llenó de comentarios tanto a favor como en contra del presidente. En modo "ganador", se ve a Milei con la camiseta de la Selección Argentina gambeteando, armando jugadas, haciendo goles y luchando cuerpo a cuerpo con la "oposición".