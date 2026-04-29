Manuel Adorni presentó su informe y contestó preguntas en el Congreso durante casi siete horas

Live Blog Post

Ya se conocen las primeras respuestas de Adorni sobre puntos clave

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó un extenso informe de gestión ante el Congreso con más de 2.100 respuestas, donde el foco estuvo puesto en las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre los puntos más críticos, Adorni justificó su polémico viaje a Punta del Este asegurando que no tenía obligación de registrarlo como un viaje financiado por terceros, ya que la normativa vigente limita esa exigencia a actividades académicas o culturales. No obstante, la Justicia investiga si el traslado fue una dádiva pagada por el productor Marcelo Grandio.

Respecto a su evolución patrimonial, el funcionario remitió a su declaración jurada pública, aunque la oposición denuncia un crecimiento del 500% en su capital. El informe omite detalles sobre propiedades adquiridas recientemente, como un departamento en Caballito valuado en 230.000 dólares y una casa en un country, argumentando que los plazos legales para declarar el período 2025 aún no vencieron. Además, se indicó que los bienes de su esposa figuran en un anexo reservado de carácter confidencial.

patrimonio adorni

Otro de los ejes centrales fue la relación con Marcelo Grandio y sus contratos con la Televisión Pública. Si bien el Gobierno negó una contratación directa del periodista, se confirmó que su productora, Imhouse, firmó acuerdos de coproducción con RTA. La Justicia detectó transferencias bancarias de la productora hacia Adorni previas a su asunción y analiza si el Estado cedió recursos públicos de manera irregular para los programas de Grandio, quien habría costeado viajes privados de la familia del jefe de Gabinete.

Finalmente, el informe detalló que los viajes internacionales del presidente Javier Milei demandaron un gasto superior a los 425 millones de pesos en los últimos meses. Entre los traslados más costosos figuran las giras por Nueva York y Miami, en las cuales participó la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en calidad de "invitada". Ante las consultas sobre la legalidad de estos movimientos y la falta de registros de otros vuelos personales, el oficialismo mantuvo una postura técnica, delegando mayores precisiones a la causa judicial en curso.