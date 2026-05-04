Manuel Adorni sigue en problemas: un contratista reveló el millonario pago por una obra en su casa de country

Se trata de la cuestionada vivienda que el funcionario posee en el country Indio Cua, donde se hicieron millonarias refacciones. Los detalles.

El contratista Matías Tabar declaró este lunes ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorn i , le habría pagado una fortuna en efectivo por la remodelación de una vivienda en el country Indio Cuá , ubicado en Exaltación de la Cruz. La información fue confirmada por fuentes judiciales.

Las obras, por las que el funcionario pagó 245 mil dólares en efectivo consistieron en hacer pisos, paredes, una pileta y una cascada en el jardín, según precisaron las mismas fuentes.

Tabar declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita , quien investiga a Adorni por supuesto enriquecimiento ilícito .

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete afirmaron que “ese no es el monto” que pagó Adorni por la refacción de la casa y ampliaron: “Seguramente vamos a solicitar una pericia, porque cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”.

El funcionario de Javier Milei pagó supuestamente 120.000 dólares por la vivienda, que tiene una superficie total de 400 metros cuadrados.

Tabar estuvo en los tribunales de Comodoro Py entre las 10.30 y las 13.30. Su declaración testimonial fue filmada y estuvieron presentes el fiscal Pollicita y Matías Ledesma, el abogado defensor de Adorni.

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El testigo explicó que el pago total de las refacciones fue de US$245.000 y que el dinero se lo dio en mano el propio Adorni, sin que mediara factura por su trabajo, según dijeron las fuentes judiciales.

Con ese dinero, se pagaron los muebles de la cocina, los artefactos del baño, se hicieron pisos y paredes nuevas, según detallaron las fuentes judiciales.

El testigo fue a declarar con un detalle de todos los arreglos que efectuó y las facturas de lo que gastó tanto en materiales como en mobiliarios nuevos. Aportó además videos de la obra y de los avances a medida que iba trabajando y eso quedó en poder de la fiscalía.

Los elementos nuevos colocados incluyeron los revestimientos, un gran quincho, una pileta de natación con mosaico travertino y una cascada. Se hizo a nuevo la entrada de la galería y se colocaron cerramientos nuevos de PVC.

“Todo se pagó cash, de contado”, señalaron las fuentes consultadas sobre la declaración del contratista.

La contratación se habría acordado el 14 de septiembre de 2024, fecha que Tabar recordó por coincidir con una fiesta de su pueblo. Dijo que hubo intención de firmar un presupuesto, aunque finalmente no se habría hecho. El presupuesto original ascendía a US$128.150, pero luego se descontaron algunos trabajos que inicialmente estaban previstos, especialmente la carpintería de PVC y un grupo electrógeno a gas. Con esas exclusiones, el presupuesto de base quedó en aproximadamente US$85.050. A ello se agregó la remodelación de la pileta por unos US$9000, por lo que el presupuesto inicial aceptado habría rondado los US 94.000. Hubo ocho meses de obra.

La casa en cuestión

Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Marcela Pagano.

Según documentación catastral, Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular. El documento deja constancia de su fecha de nacimiento, su nacionalidad y de que está casada con Manuel Adorni.

La escribana del matrimonio Adorni-Angeletti, Adriana Nechevenko, declaró ante el fiscal Pollicita y dio detalles sobre diferentes operaciones inmobiliarias de ellos en las que intervino. Una fue la compra de la casa de Indio Cua. Otra, un préstamo de 100.000 dólares que dos mujeres les hicieron a Adorni y Angeletti, que pusieron como garantía de esa operación el departamento de la avenida Asamblea en el que entonces vivían. Ese préstamo con hipoteca se formalizó, el 15 de noviembre de 2024, el mismo día que Angeletti compró la casa del country de Exaltación de la Cruz.

Nechevenko declaró que el préstamo de 100.000 dólares se destinó a afrontar parte del precio de la compra del inmueble de Indio Cua.