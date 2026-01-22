En una entrevista, el Presidente ratificó el esquema cambiario y destacó la salida de Maduro en Venezuela.

Javier Milei en Davos: el plan para el dólar y la defensa de las bandas de flotación

El presidente Javier Milei brindó definiciones de alto impacto económico y político durante su cierre de agenda en el Foro de Davos . En una entrevista exclusiva con Bloomberg News , el mandatario hizo especial hincapié en la vigencia del esquema de bandas de flotación para el dólar , asegurando que el sistema actual permite absorber shocks sin sacrificar reservas, en sintonía con las metas acordadas con el FMI.

Milei destacó la actual "pax cambiaria" y señaló que el dólar oficial se mantiene con una distancia prudencial respecto al techo de la banda , que recientemente se ajustó hacia los 1.550 pesos. Para el jefe de Estado, este mecanismo de flotación administrada es la pieza fundamental para garantizar la estabilidad monetaria mientras se termina de sanear el balance del Banco Central. "Hacemos lo que es justo, no lo que le conviene a la basura política", sentenció al defender la ortodoxia de su plan.

El Presidente fue categórico al señalar que la apertura total del cepo no depende de una fecha en el calendario, sino del cumplimiento de objetivos técnicos . Entre ellos, destacó la necesidad de terminar con los pasivos remunerados y asegurar que la base monetaria esté bajo control absoluto. Solo bajo esas condiciones, el Gobierno considera que el peso podrá competir o convivir con el dólar sin generar corridas cambiarias .

dolares policia federal

"Cuando pasemos al flote libre, será porque ya no habrá riesgo de un salto discrecional en el tipo de cambio", afirmó Milei. El mandatario insistió en que el esquema actual de devaluación administrada (crawling peg) y las bandas de intervención han sido exitosos para reducir la brecha cambiaria y recomponer las reservas internacionales.

El esquema de bandas cambiarias cuenta con el aval técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que la Argentina mantiene una revisión constante de sus metas fiscales y monetarias.

Las relaciones con Estados Unidos y China

Milei sostuvo que "tomo las decisiones que más favorecen a los argentinos, y parte de ello es que Argentina, que es el país más cerrado del mundo, dado su PBI per cápita, mi plan es abrirme a la Unión Europea, abrirme a Estados Unidos y abrirme a China". Y agregó que "quiero una economía abierta, y eso implica acuerdos".

"Mire el peso que tiene la economía china en el mundo y usted va a entender que tengo que tener comercio con China. Estoy trabajando en hacer a Argentina claramente un país más abierto", recalcó el Presidente.

acuerdo paz Milei (1)

Al mismo tiempo, aseguró que "estamos prestos a firmar el acuerdo con Estados Unidos, o sea que muy pronto vamos a tener buenas noticias".

Geopolítica y el fin de la era Maduro

En el plano internacional, el Presidente fue tajante al referirse a la situación en Venezuela. Calificó a Nicolás Maduro como un "narco tirano dictador asesino" y celebró su salida del poder como un triunfo para la libertad en la región.

En este sentido, elogió la tarea de Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio, por haber liderado el proceso para extraer al régimen que "propagaba el terrorismo" financiando actos de violencia en todo el continente.

maduro pena de muerte La detención del líder chavista ocurrió el sábado, durante una incursión militar de los Estados Unidos en la ciudad de Caracas.

Milei respaldó el plan diseñado por la administración estadounidense para una transición democrática en el país caribeño y reafirmó su alineamiento total con Washington. Para el mandatario, la caída de Maduro representa el fin de un modelo que complicaba la vida a todos los gobiernos que no comulgaban con el socialismo del siglo XXI.

"Nosotros estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo, pero en la medida en que nosotros vemos cómo está evolucionando positivamente la situación, tenemos esperanzas de que Nahuel pueda volver a estar con nosotros en Argentina", sostuvo el Jefe de Estado.