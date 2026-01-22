Siguen las bajas en el gobierno de Milei: cuatro funcionarios renunciaron en menos de 24 horas

Se trata de autoridades de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Desde Casa Rosada aseguraron que se trata de un “cambio total en la gestión”.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía atraviesa una profunda reestructuración en la conducción de las empresas ferroviarias del Estado . Las modificaciones se suman a otros movimientos en el interior del gobierno de Javier Milei. Si bien los cambios se conocieron oficialmente el lunes por la tarde, las renuncias se habían concretado el día anterior.

En este marco, presentaron su dimisión los presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore , respectivamente. Las salidas se produjeron pocas horas después de la renuncia de Luis Pierrini , quien hasta entonces se desempeñaba como secretario de Transporte.

Desde Casa Rosada señalaron que se trata de un “cambio total en la gestión” . Si bien oficialmente Pierrini dejó su cargo por “motivos personales”, otras versiones apuntan a un malestar interno por el manejo y la distribución de los subsidios al transporte automotor.

Según fuentes oficiales, la reorganización de la cartera fue impulsada por el nuevo secretario Coordinador de Infraestructura, Carlos Frugoni, exdirector ejecutivo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Frugoni concentra ahora bajo su órbita distintas carteras, organismos y empresas públicas. “Todas las salidas de jefes y equipos las propuso él como inicio de su gestión y se le aceptaron”, indicaron fuentes oficiales.

trenes argentinos 2026 (1)

¿Quiénes son las nuevas autoridades?

Los ahora expresidentes, Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, habían asumido en mayo del año 2025, pocos días después de la llegada de Pierrini. Sus reemplazos se interpretan como parte de una renovación integral de las empresas ferroviarias, en un contexto clave para el Gobierno: SOFSA es una de las ocho compañías incluidas en la Ley Bases para su eventual privatización o concesión.

En ese esquema, Sebastián Giorgetti fue designado como nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones. Con más de 30 años de trayectoria en el sistema ferroviario, inició su carrera como boletero en la Línea Sarmiento y ocupó distintos cargos de coordinación, administración y dirección. En los últimos años se desempeñó como gerente general operativo y administrativo.

trenes argentinos ex presidentes Los expresidentes, Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore.

Por su parte, Fabián González asumió la presidencia de Trenes Argentinos Infraestructura. Abogado, con experiencia judicial como conjuez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, integraba el directorio de la empresa desde abril de 2025 y venía cumpliendo funciones como secretario general de SOFSA.

Hasta el momento, no se anunciaron cambios en Ferrocarriles Argentinos (FA), que continúa bajo la conducción de Luis Federico Canedi, aunque no se descartan modificaciones a futuro. En tanto, se considera poco probable una salida en Belgrano Cargas y Logística, presidida por Alejandro Núñez, debido a que la empresa se encuentra en la etapa final previa a la publicación del pliego para la licitación nacional e internacional de sus servicios.

La cuarta renuncia en el gobierno

Los cambios no solamente alcanzaron el área de Transporte. En las últimas horas también se confirmó la renuncia del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, quien dejó el cargo por “motivos personales”. En su lugar asumirá el licenciado Ernesto Gaspari. Ambos funcionarios responden políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo.

Desde el Ministerio de Justicia destacaron la gestión de Starc y señalaron que continuará colaborando con el Gobierno en nuevas funciones vinculadas a la gestión financiera y la consolidación institucional. De manera extraoficial, se presume que podría asumir como nuevo director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Por su parte, Gaspari llega al organismo por su cercanía con el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, hombre de estrecha confianza del entorno Caputo.