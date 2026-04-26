Colapinto en Buenos Aires: el himno en versión rock de Pato Sardelli que emocionó en el Road Show

El guitarrista de Airbag interpretó el Himno Nacional Argentino en pleno circuito callejero y protagonizó uno de los momentos más emotivos y se volvió viral.

El guitarrista de Airbag emocionó a Colapinto y al público presente con el himno.

La exhibición del piloto argentino Franco Colapinto en la Ciudad de Buenos Aires no solo dejó imágenes inéditas de un Fórmula 1 en las calles porteñas, sino también un momento cargado de emoción que rápidamente se volvió viral. En la previa de la actividad en pista, Pato Sardelli, integrante de la banda Airbag , interpretó el Himno Nacional Argentino con su guitarra eléctrica ante miles de fanáticos.

La intervención musical se dio en el marco del Road Show to BA 2026 , el evento que simuló un Gran Premio de Fórmula 1 en un circuito callejero montado en Palermo. Allí, la versión del himno en clave rock se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada, generando una fuerte ovación del público presente que se estima en unas 500 mil personas.

La interpretación de Sardelli se realizó frente a una multitud que colmó el circuito y acompañó cada instante del espectáculo. Con su guitarra eléctrica , el músico le imprimió un tono épico a la ceremonia, en sintonía con el espíritu del evento que combina velocidad, historia y show.

El gesto no pasó desapercibido y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se viralizaron videos del momento. La escena, con el sonido del himno fusionado con el rugido de los motores, se consolidó como una de las postales más impactantes del día.

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Porque tocó el Himno Nacional Argentino antes de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires pic.twitter.com/G9Ll2I48jk — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2026

La relación entre Colapinto y Airbag

La presencia de Airbag en el evento no fue casual. El propio Colapinto ha manifestado en varias oportunidades su admiración por la banda, con la que mantiene un vínculo cercano. Incluso, en distintas ocasiones compartió la versión del himno interpretada por Sardelli y asistió a shows del grupo.

Entre esos antecedentes, se destacan sus visitas a los recitales masivos que la banda brindó en el Estadio Monumental, donde miles de personas acompañaron sus presentaciones.

El cronograma completo de Colapinto y dónde verlo

El piloto tendrá tres salidas programadas a lo largo del día:

12.45: primera salida con el Lotus E20 (2012).

14.30: segunda salida con el “Flecha de Plata” de Fangio.

15.15: tercera salida nuevamente con el Lotus E20 (2012).

El cierre del evento está previsto para las 15.55, cuando Colapinto recorrerá el circuito a bordo de un bus descapotable, en contacto con el público.

La actividad se desarrollará en un circuito callejero montado en el barrio de Palermo y contará con transmisión oficial a través de la plataforma de streaming Disney+.

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Cómo será el circuito callejero en Palermo

El trazado del Road Show estará ubicado en la zona de Palermo y abarcará dos avenidas principales de la ciudad. El circuito se extenderá por la avenida del Libertador, desde Ugarteche hasta Sinclair, y por la avenida Sarmiento, entre Libertador y avenida Figueroa Alcorta.

El diseño busca simular las condiciones de una carrera urbana de Fórmula 1, con sectores de alta velocidad y curvas técnicas, en un entorno completamente adaptado para el espectáculo.