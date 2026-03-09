¿Los menores podrán recibir cadena perpetua? Qué dice la nueva ley de edad de imputabilidad

La nueva ley fija una responsabilidad penal en menores, ahora a partir de los 14 años. Qué establece sobre la cárcel, la educación y todos los puntos clave.

Este régimen establece que las penas deberán orientarse a la educación y resocialización.

Con 44 votos afirmativos, el pasado 27 de febrero, el oficialismo logró en el Senado la aprobación del proyecto de baja de edad de imputabilidad , tras conseguir la media sanción en Diputados. De esta forma, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 27801.

Conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, la legislación baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años . Y se convirtió en otra de las grandes victorias del oficialismo en las sesiones extraordinarias .

De esta forma, siguiendo el proceso que indica la Constitución, el Ejecutivo dio el visto bueno a la normativa que se hizo efectiva tras su publicación del decreto 138/2026 , en el Boletín Oficial. El texto fija un plazo de seis meses para que el sistema judicial y los organismos involucrados adapten sus estructuras antes de la implementación plena del régimen.

Este régimen establece que las penas deberán orientarse a la educación y resocialización, "a fin de que el adolescente imputado obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada. Además, deberá tender a disminuir el riesgo de que incurra en la comisión de nuevos delito”.

Baja de la edad de imputabilidad

Edades y sanciones que establece la nueva ley

La ley 27801 establece penas de hasta 3 años para delitos menores. En el caso de los hechos graves, como homicidios, abusos y/o secuestros, establece un tope de 15 años de prisión, con una extensión de hasta 20 años en casos puntuales.

Aunque también se detalla que se verá en particular cada caso, se habilita la obtención de la libertad asistida y el régimen de amonestaciones, además de tareas comunitarias y programas educativos o de capacitación laboral, dentro de un marco socioeducativo con el foco puesto en la reinserción del menor en la sociedad.

baja de imputabilidad_

En este sentido, se establece que la privación de la libertad será el último recurso a aplicar y por el tiempo más breve posible. De hecho, se encuentran prohibidas la aplicación de penas perpetuas o de carácter indefinido, así como la imposición de antecedentes penales permanentes.

"Deberá decretarse en auto motivado y fundamentarse en la existencia de riesgos procesales debidamente constatados", establece la legislación.

La ley prohíbe que los menores convivan con adultos en las cárceles comunes. Esto abarca la construcción de centros de detención e institutos especializados con un personal capacitado en niñez, adolescencias y adicciones.

En los casos de menores inimputables, el texto dispone intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas curativas o protectoras, siempre bajo la órbita de la justicia civil. Además, se estipula la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.

Los puntos claves de la ley de edad de imputabilidad

Imputabilidad desde los 14 años: la normativa establece que los adolescentes serán penalmente responsables a partir de esa edad cuando estén acusados de delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

la normativa establece que los adolescentes serán penalmente responsables a partir de esa edad cuando estén acusados de delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales. Derogación del régimen vigente desde 1980: la ley elimina la normativa 22.278, que regulaba la responsabilidad penal de menores desde la última dictadura militar, y crea un sistema actualizado de justicia juvenil.

la ley elimina la normativa 22.278, que regulaba la responsabilidad penal de menores desde la última dictadura militar, y crea un sistema actualizado de justicia juvenil. Entrada en vigencia en 180 días: el texto fija un plazo de seis meses para que el sistema judicial y los organismos involucrados adapten sus estructuras antes de la implementación plena del régimen.

el texto fija un plazo de seis meses para que el sistema judicial y los organismos involucrados adapten sus estructuras antes de la implementación plena del régimen. Enfoque en educación y reinserción social: el nuevo esquema establece que las sanciones deben orientarse a la formación del adolescente, a la comprensión del delito cometido y a reducir el riesgo de reincidencia.

el nuevo esquema establece que las sanciones deben orientarse a la formación del adolescente, a la comprensión del delito cometido y a reducir el riesgo de reincidencia. Amplio abanico de sanciones alternativas: la ley contempla medidas no privativas de libertad como servicios comunitarios, programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima y restricciones para asistir a determinados lugares.

la ley contempla medidas no privativas de libertad como servicios comunitarios, programas educativos, capacitación laboral, tratamientos médicos o psicológicos, monitoreo electrónico, prohibición de acercamiento a la víctima y restricciones para asistir a determinados lugares. La prisión como última instancia: la privación de la libertad se establece como una medida excepcional y podrá cumplirse en el domicilio del adolescente, en institutos abiertos o en centros especializados.

la privación de la libertad se establece como una medida excepcional y podrá cumplirse en el domicilio del adolescente, en institutos abiertos o en centros especializados. Prohibición de prisión perpetua: el régimen establece que los menores no podrán recibir penas de prisión perpetua o reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de libertad.

el régimen establece que los menores no podrán recibir penas de prisión perpetua o reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de privación de libertad. Mediación penal juvenil: la norma incorpora un mecanismo voluntario y confidencial que permite resolver ciertos conflictos mediante acuerdos entre la víctima y el adolescente imputado.

la norma incorpora un mecanismo voluntario y confidencial que permite resolver ciertos conflictos mediante acuerdos entre la víctima y el adolescente imputado. Suspensión del proceso a prueba: e n delitos de menor gravedad, los jueces podrán aplicar la probation, que permite suspender el proceso si el joven cumple determinadas condiciones, como reparar el daño o realizar tareas comunitarias.

n delitos de menor gravedad, los jueces podrán aplicar la probation, que permite suspender el proceso si el joven cumple determinadas condiciones, como reparar el daño o realizar tareas comunitarias. Protección de la identidad del adolescente: la ley refuerza la reserva del proceso penal juvenil y prohíbe difundir datos que permitan identificar a los menores involucrados.

El derecho de las víctimas con la nueva ley

La nueva legislación los reconoce de forma expresa y estipula que durante todo el proceso deberá garantizarse la tutela de los intereses de la víctima, asegurando que se le informe sobre la causa, se le permita participar de forma activa en las etapas procesales y que acceda a mecanismos de reparación.

baja de imputabilidad familias

La ahora Ley 27.801 indica que las víctimas gozan de derechos y garantías procesales y, en aquellos casos donde los imputados resulten responsables de daños, habilita la exigencia de responsabilidad civil a los progenitores o responsables legales, llamándolos a responder patrimonialmente por los hechos. Asimismo, contempla instancias de conciliación o mediación siempre que la persona perjudicada preste su consentimiento de forma libre e informada.