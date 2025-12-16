Estremecedor: qué dice la carta que dejó el soldado que encontraron muerto en la Quinta de Olivos

Este martes se conoció que un soldado, que cumplía tareas de vigilancia en la quinta presidencial, fue hallado sin vida.

La causa está a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El joven fue identificado como Rodrigo Gómez, de 21 años.

Este martes se vivieron momentos de conmoción tras conocerse que en la Quinta de Olivos que encontraron muerto a un soldado que cumplía tareas de vigilancia. El hecho ocurrió este martes en horas de la madrugada.

Tras el alerta a la policía, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado llegó hasta la quinta presidencial para conocer más detalles de la tragedia. El joven fue encontrado con un disparo en su cabeza. Según el comunicado oficial de Quinta de Olivos, al conocerse el hecho, rápidamente "se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento".

Según trascendió horas más tarde, la víctima fue identificada como Rodrigo Gómez , de 21 años, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar. El joven es oriundo de Misiones y estaba asignado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo .

La División de Homicidios de Policía Federal Argentina y Casa Militar trabajaron en el lugar para preservar la escena y avanzar con las pericias de rigor. En el lugar donde encontraron su cuerpo se halló una carta, presuntamente redactada por el joven soldado, dirigida a sus compañeros y a su familia.

soldado quinta de olivos

Qué decía la carta que dejó el soldado muerto en la Quinta de Olivos

De acuerdo con información consultada por Infobae, la carta que habría dejado el joven oriundo de la provincia de Misiones, indicaba que registraba deudas impagas de distinta antigüedad por un monto cercano a los dos millones de pesos, distribuidas entre varios bancos y entidades financieras.

El pago de su salario dependía de la Contaduría General del Ejército, mientras que la custodia de la Quinta de Olivos está bajo la órbita de Casa Militar, organismo que responde a la Secretaría General de la Presidencia.

Qué se sabe de su muerte hasta el momento

Según se determinó, el disparo que le quitó la vida habría sido realizado con un FAL en el marco de un suicidio, aunque todavía continúa la investigación correspondiente. El soldado Rodrigo Gómez, indicó TN, se encontraba apostado en uno de los puestos del perímetro de la Quinta Presidencial cuando se produjo el hecho.

La autopsia al cuerpo será practicada en la Morgue Judicial de CABA. El móvil de traslado estaba presente en la Quinta poco después de las 12 del mediodía.

"La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente", detallaron al conocerse el caso desde Quinta de Olivos.

Por el momento la causa quedó a cargo de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro que trabaja junto a la PFA bajo las directivas del juzgado. "Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente", concluyeron en el comunicado oficial.

El joven soldado pertenecía al cuerpo del Escuadrón Chacabuco, que es el que presta servicio en Olivos. Pertenece al Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín" del Ejército Argentino, que se encarga de la seguridad presidencial en la Residencia de Olivos, y tiene, en otro predio, un cuartel propio.