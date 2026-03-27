El fuerte enojo de Robertito Funes Ugarte por un cambio en Gran Hermano

El conductor de la Noche de los Ex se sacó ante una decisión de las autoridades de Telefe.

Robertito Funes Ugarte , uno de los conductores del universo Gran Hermano , se mostró indignado ante el cambio de horario de su programa, La noche de los ex , el cual fue pasado a los sábados, fuera de su horario habitual de las 22:30, y también acortado para que salga en pantalla la serie sobre la vida de Guillermo Coppola.

Primero el conductor dio señales de su malestar vía redes sociales con un enigmático posteo: "Un poco harto de todo y de todos. Evidentemente tendría que haber elegido otra profesión u oficio. O haberme quedado en Europa a trabajar en vez de volver en el 2008. El manoseo argento me superó", indicó.

Consultado por el programa Intrusos por esa publicación, Robertito amplió su postura y remarcó: "Indignado y decepcionado. Hoy por hoy se manejan unos códigos horribles, te enteras cosas que te la dicen de un mal modo, te la cuentan terceros o cuartos. No es por algo puntual que pasó o por tal o cual motivo, medio que me calenté y yo al igual que vos y los chicos en el piso estamos acostumbrados a otros modos y otros tratos de hace diez o veinte años atrás".

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"Pallares siempre dice 'la televisión cambió y si te pueden reventar te revientan'. Yo no estoy de acuerdo, un llamado con educación y buena onda te lo pueden decir. Van a decir que soy un hueco y no lo soy. Soy un pibe que nació en un ambiente que no está acostumbrado a manejarse así", fundamentó.

Robertito comentó también con fastidio que en su momento se contactó con quienes manejan Olga y Luzu para pedirles trabajo y que no recibió la respuesta esperada: "Yo llamé y les pedí laburo. Y bien gracias. Pero bueno, no soy parte de su cardumen y gracias a Dios", reconoció sin filtros. Y después de llamar "Cholga" al canal de straming y apuntó: "Me molesta el nuevo rico, el grasa con guita, el groncho resucitado, el que se cree paquete y no es paquete, me molesta el new rich canchero a la televisión, el modernito que es un grasa que no sabe ni dejar los cubiertos", concluyó furioso.

El insólito robo en vivo que sufrió Robertito Funes Ugarte

Robertito Funes Ugarte vivió un momento tan inesperado como insólito durante un móvil en el barrio de Recoleta. Una joven protagonizó una escena que dejó a todos en shock cuando el periodista estaba recorriendo la Feria Francesa en Plaza Francia.

Embed - Le robaron a Robertito Funes en vivo

Mientras dialogaba con distintos asistentes sobre las delicias del lugar, croissants, macarons y otras especialidades, todo se desvirtuó en cuestión de segundos. En medio de una entrevista, una mujer que estaba al aire sorprendió a todos con una reacción totalmente inesperada. Sin previo aviso, la joven mordió el filtro antipop (capuchón del micrófono) y salió corriendo, llevándoselo puesto en la boca, en una escena tan absurda como viral.

En un primer momento, Robertito quedó completamente desconcertado y atinó a tomarse la situación con humor. Sin embargo, al ver que la mujer se alejaba, decidió reaccionar y salió a perseguirla. “¡Devolvémelo, que tengo que seguir trabajando!”, le gritó mientras corría detrás de ella ante la mirada atónita de los presentes.

Finalmente, logró alcanzarla y recuperar su herramienta de trabajo. La joven, lejos de mostrarse nerviosa, se acercó nuevamente al micrófono y lanzó: “Una disculpa por el inconveniente”, como si nada hubiera pasado.