La reacción de Dolores Fonzi al saber que su película no está nominada en los Oscars

La actriz y directora se expresó a través de su cuenta de Instagram tras conocer las novedades de la Academia.

Belén , la película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi no competirá en los Premios Oscars 2026 que se celebrarán el 15 de marzo. Luego de que la Academia de Hollywood diera a conocer a los nominados a la categoría Mejor película internacional, la actriz y directora compartió su reacción al recibir la decepcionante noticia.

A través de su cuenta de Instagram, Dolores publicó un video en el que registró cómo vio la transmisión de las nominaciones rodeada por su familia. Cuando Belén no fue mencionada entre las películas a competir, la actriz lanzó un “Bueno” y apagó la cámara. Más tarde, compartió un video andando en bicicleta por Los Ángeles y escribió “Bye Bye Oscar” acompañando el mensaje con el emoji de un fantasma.

La publicación de Dolores se llenó de mensajes de apoyo y cariño de sus seguidores. “¡Llegar hasta ahí es un montón! Gracias en nombre de todas", “Aguante Belén y todas ustedes”, “¿Quién te conoce Oscár? Aguante Belén", fueron algunos de los comentarios en el posteo. Belén fue nominada a Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2026. La noticia sacudió al ambiente artístico y llenó de orgullo a la industria nacional, que sigue sumando reconocimientos en el circuito internacional.

image

La ópera prima de Fonzi competirá contra La misteriosa mirada del flamenco (Chile), La piel del agua (Costa Rica), Manas (Brasil) y Un poeta (Colombia). Apenas se enteró de la nominación, Dolores Fonzi explotó de alegría en sus redes sociales. “¡Sí, sí, sí, allá vamos! @academiadecine GOYAAAA BELÉN!!”, escribió, dejando en claro la emoción y el orgullo por este logro. La actriz y directora compartió el afiche de la película y recibió una catarata de mensajes de colegas, amigos y seguidores que celebraron la noticia.

La dramática historia real de Belén, la joven que inspiró a la película

“Belén” es un film dirigido y protagonizado por Dolores Fonzi. La película narra una historia ocurrida en Argentina, donde una joven fue detenida injustamente y pasó casi tres años presa. Esta película cuenta la historia de una joven de 25 años que en el 2014 fue detenida en Tucumán, acusada de haberse provocado intencionalmente un aborto que derivó en la muerte del feto.

Sin pruebas concluyentes y en un proceso atravesado por prejuicios de género, recibió una condena de ocho años de prisión por “homicidio agravado”. Pasó casi tres años privada de la libertad hasta que, en 2016, la Corte Suprema provincial anuló el fallo y ordenó su liberación. Ese hito judicial marcó un antes y un después en la defensa de los derechos de las mujeres en la Argentina.

image

Tras el estreno y la elección de Belén para representar al país en el premio Goya, la película llenó las salas de cada cine en donde se proyectó, mostrando un interés inmediato por un tema que, por primera vez se trata en la pantalla grande: el aborto.

El 21 de marzo de 2014, Belén -el nombre ficticio de la mujer que aún preserva su identidad- ingresó de urgencia al Hospital Avellaneda de San Miguel de Tucumán con dolores abdominales y un sangrado abundante. El diagnóstico inicial de los médicos fue que había sufrido un aborto espontáneo. Sin embargo, lejos de recibir la contención y el cuidado sanitario que requería su estado, la joven de 25 años fue denunciada penalmente por el personal del centro de salud.

Esta acusación se transformó rápidamente en un proceso judicial que la llevaría a pasar tres años en prisión preventiva y a enfrentar una condena que luego fue anulada por el máximo tribunal de la provincia. En primera instancia, la Justicia tucumana le impuso una pena de ocho años de prisión por homicidio doblemente agravado por el vínculo y la alevosía. El fallo que dispuso su condena se basó en una serie de pruebas inconsistentes y testimonios contradictorios.

Embed - Belén - Tráiler Oficial

Entre los puntos más controvertidos se encontraban la falta de cadena de custodia del cuerpo del feto presentado como evidencia y las irregularidades en los informes médicos. A pesar de ello, la sentencia sostuvo una hipótesis que nunca fue demostrada de manera contundente: que Belén había ocultado un embarazo y había provocado deliberadamente la interrupción.