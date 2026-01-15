Chiche Gelblung fulminó a Luca Martín tras los dichos por su edad que generaron repudio

El reconocido conductor de televisión, Chiche Gelblung , salió a responderle a Luca Martin , panelista e hijo de Matías Martin, luego de que lanzara repudiables comentarios en su contra haciendo referencia a su edad .

Tras ver un informe del periodista en Bendita, el también hijo de Nancy Dupláa opinó sin filtro. "No quiero sonar edadista con esto, el edadismo es el prejuicio a la gente de la tercera edad o gente más grande... gerontofobia", introdujo. "Pero, ¿Chiche no está viejo hace ya aproximadamente 300 años como para hacer esto? Con todo respeto, Chiche ya estaba viejo cuando yo era un nene. Me pone mal verlo ahora, me hace mal", lanzó, sin pensar tal vez en la repercusión que tendrían luego sus palabras.

Además de los repudios en las redes hacia el panelista, el periodista fue interrogado por Puro Show para que comente que sintió cuando escuchó estas palabras: "¿Dijo que era viejo cuando él era chico? Seguramente, pero ¿qué quiere que haga? Primero hay que llegar a mi edad. No me molesta que diga eso".

Embed - "ES UN PELOTUD@ Y EL PADRE TAMBIÉN": Chiche Gelblung destrozó a Luca Martin tras sus dichos

De todas maneras, lo comparó con Matías y los destruyó a padre e hijo: "Es un pelotudo pero el padre también es un pelotudo, de tal palo a tal astilla. Lo único que sé es que a viejo hay que llegar. Le diría que se cuide porque llegar no es fácil".

Mega escándalo con Chiche Gelblung: el video de cómo despidió a una colaboradora

En la edición de viernes de “Hola Chiche” programa radial que se emite por Radio del Plata de lunes a viernes a las 16.30 cuyo panel está liderado por Samuel “Chiche” Gelblung, acompañado por Diego Colombres, Matilde Badini y Analía Graffigna, se transitaron momentos de tensión entre el conductor y su compañera, según trascendidos no es la primera vez que esta situación se genera al aire.

Se trata de la reconocida experta en moda y panelista del ciclo radial, Matilde Badini, y el propio conductor del programa al tocar temas de salud mental y no coincidir en como se llevan adelante los tratamientos de la misma. La panelista hizo referencia a los tiempos de los tratamientos y como se miden desde la visión médico – paciente “dos años de tratamiento con un psicoanalista no haces nada, flaco” respondió sin rodeos Badini ante el cuestionamiento de Gelblung en referencia a que, desde su óptica, dos años es un tiempo prudencial en el proceso.

image

“Bueno, está bien, vos sos psicoanalista” retrucó Gelblung pero su compañera de panel no se quedó atrás “no soy psicoanalista, soy paciente” exclamó molesta, Maltilde Badini. Ante la atente mirada del resto de la mesa, ambos conductores lejos de dejar atrás el tema, continuaron su ida y vuelta que era cada vez más subido de tono. Tal es así que Chiche Gelblung cuestionó “¿será posible que todo quieras saber vos? ¡No podés saber de todo!”, ante la increpancia, Badini respondió “no me gusta escuchar pelotudeces”.

En ese momento fue el propio Gelblung quien la invitó a retirarse de la mesa, “bueno, entonces retírate si no te gusta. Te podés retirar. Retirate si no queres escuchar pelotudeces”, insistió el conductor radial. Ante este pedido, Badini insistió “no te lo tomes personal”, tratando de calmar las aguas y continuar la emisión, pero, el ferviente carácter del conductor no lo permitía. “Vos tenes cosas más geniales, decilas. No ofendas al pedo, insolente. Respeto, por lo menos, a la jerarquía. Sos una insolente, no me gusta la gente insolente” disparó efusivamente Gelblung, mientras sus colegas permanecían en silencio y con mucha tensión. Luego, fue el conductor mismo quien cerró la discusión al retomar el contacto con el entrevistado del programa, quien explicaba el clima que se presentaría en Buenos Aires durante estos días.

Al finalizar la edición, Chiche Gelblung saludó a su audiencia como despedida de la semana, pero fue Matilde Badini quien se entrometió en los últimos segundos de aire y dejó un mensaje también para sus oyentes. La panelista renunció en vivo a la mesa de “Hola Chiche” debido a los agravios recibidos por parte de Chiche Gelblung.

Embed - Tras una fuerte pelea Chiche Gelblung echó en vivo a una panelista

“Perdón voy a decir algo. Para todos los oyentes, les agradezco el tiempo que estuve aquí. Yo soy una agregada sin experiencia, no soy periodista, que trate de agregar cosas chiquitas, pero desde el corazón. No puedo volver después del destrato de esta tarde. Me siento despedida. Los quiero muchísimo y pase muy lindas tardes con todos ustedes, gracias por escucharme”, concluyó Matilde Badini entre lágrimas y con una mirada triste. Ante esa situación, Chiche Gelblung escuchó silenciosamente las palabras de la panelista, pero nunca quitó su imagen risueña, a modo de cierre no objetó palabras a su colega, solo se despidió nuevamente de su audiencia hasta la próxima emisión.