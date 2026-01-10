Se terminó: aseguran que Ian Lucas y Evangelina Anderson se habrían separado

El influencer, poco acostumbrado a la exposición mediática, se enojó con la modelo y optó por dar un paso al costado.

El vínculo entre Evangelina Anderson e Ian Lucas , que nació bajo los focos de Masterchef Celebrity , atraviesa su momento más crítico. Durante semanas, la química y las miradas cómplices entre la modelo y el joven creador de contenido alimentaron rumores de romance. Sin embargo, lo que comenzó como un shippeo televisivo habría llegado a su fin definitivo según informaron fuentes cercanas a la producción del reality.

La noticia fue difundida por el periodista Guido Záffora , quien se mostró categórico al referirse a la ruptura del vínculo puertas adentro. "Se separaron Evangelina Anderson e Ian Lucas", aseguró el comunicador al describir el quiebre de la relación que captó la atención del público. Según su versión, los compañeros de programa notaron un cambio rotundo en la dinámica diaria y el trato mutuo de los protagonistas.

Al parecer, la exposición mediática fue el factor determinante que generó el cortocircuito irreparable entre la modelo y el joven. "Ian no es mediático y Eva sí, ahí estuvo el cortocircuito" , explicó el comunicador sobre la incompatibilidad de perfiles que dinamitó la conexión. Mientras ella domina los códigos de la prensa, él prefiere mantener un perfil bajo y proteger su intimidad de los escándalos televisivos .

La crisis se habría profundizado tras una serie de declaraciones públicas de la modelo que no fueron del agrado de su compañero de certamen. Tras escuchar a la modelo hablar sobre el supuesto vínculo, el influencer reaccionó de manera tajante a través de sus redes sociales personales. "Mi vida no es un show", sentenció el joven en una historia de Instagram que muchos interpretaron como el punto final de la historia.

La bronca de Ian Lucas a través de un posteo en las redes

El reconocido panelista profundizó en esta hipótesis y sugirió que el quiebre se aceleró cuando él sintió que su vida privada estaba siendo utilizada para el juego mediático. El periodista insistió en que "hay que buscar en las declaraciones de ella qué no le gustó a él" para entender el motivo del alejamiento. Esta diferencia de criterios sobre qué mostrar y qué callar terminó por desgastar la "buena onda" que solían tener.

Hasta el momento, los protagonistas de este rumor optaron por el silencio y no brindaron aclaraciones oficiales sobre el estado de su relación. Al igual que nunca blanquearon un noviazgo formal ante las cámaras, parece que el final del vínculo seguirá el mismo camino de la discreción. La frialdad actual entre ambos dentro del set de grabación confirma que, al menos por ahora, el romance en la pantalla chica se terminó.