El beso del escándalo: qué pasó entre Valeria Mazza y Evangelina Anderson

Las modelos protagonizaron un tenso momento durante un evento que reunió a figuras del mundo de la moda.

El mundo del espectáculo arrancó el 2026 con un conflicto que no estaba en el radar de nadie. En las últimas horas, un video que fue reproducido y analizado en A la tarde (América TV), el programa que conduce Karina Mazzocco, encendió la polémica alrededor de las modelos Evangelina Anderson y Valeria Mazza , protagonistas de un momento que llamó la atención de todos.

La escena ocurrió en Uruguay durante un exclusivo evento social que reunió a figuras de primer nivel del mundo de la moda y el espectáculo, en el marco de una producción para la tapa de una revista internacional. Entre los invitados se encontraban Pampita, Diego Boneta, Luciana Salazar, Nicole Neumann, Valeria Mazza y Evangelina Anderson, todos posando juntos para una foto grupal que terminó siendo mucho más que una simple postal glamorosa.

Según se observa en el video que circuló en redes y fue puesto al aire en el programa de televisión, la disposición de los protagonistas fue clave. Mientras Valeria Mazza posaba de pie junto a Pampita y Diego Boneta, Evangelina Anderson estaba agachada, cerca de Luciana Salazar. En ese contexto, Valeria se inclinó para saludarla y fue allí cuando ocurrió el gesto que desató el escándalo.

Embed - VALERIA MAZZA Y EL DESPRECIO A EVA ANDERSON: SE LIMPIO LUEGO DEL SALUDO

Lejos del clásico saludo de mejilla, Evangelina tomó el rostro de Valeria y le dio un beso directo, una acción que sorprendió a varios de los presentes. Hasta ahí, todo parecía un gesto afectuoso. Sin embargo, lo que vino después fue lo que encendió las alarmas: al reincorporarse, Valeria Mazza se pasó la mano por la mejilla, un movimiento captado por las cámaras que muchos interpretaron como una señal de incomodidad o rechazo.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y las interpretaciones se multiplicaron. En redes sociales, algunos usuarios hablaron de “mala onda”, otros directamente de desprecio, y no faltaron quienes aseguraron que el gesto de Valeria fue una manera elegante de marcar distancia. “Se limpió la cara”, “claramente no le gustó” y “hay tensión” fueron algunos de los comentarios que coparon las redes sociales.

El tenso momento que vivió Valeria Mazza en la televisión española

La icónica modelo argentina, Valeria Mazza, se desempeñaba como co-conductora de la versión española de Bailando con las Estrellas, y tuvo como protagonista al bailarín argentino Matías Roure. En plena gala, un intercambio inesperado entre ambos generó un clima de incomodidad que no pasó inadvertido ni para el jurado ni para el público que seguía el programa desde sus casas.

Embed - El tenso momento entre Valeria Mazza y Matías Roure por un comentario de la presentadora

Todo comenzó cuando Mazza decidió poner en palabras un rumor que ya circulaba con fuerza entre los seguidores del certamen: la supuesta relación sentimental entre Roure y su compañera de baile, Sara Orriols. Sin rodeos, la conductora le preguntó qué tan enamorado estaba, a lo que el participante respondió con una frase medida y optimista. Sin embargo, al insistir Valeria por detalles más personales, Matías marcó un límite al hablar de intimidad, lo que tensó visiblemente el intercambio.

La situación escaló cuando la modelo retrucó que en el Bailando con las Estrellas “no hay intimidad”, una frase que cayó mal y dejó al bailarín expuesto frente a cámaras. El momento fue breve, pero suficiente para convertirse en uno de los más comentados de la gala y generar repercusiones puertas adentro del programa.

Lejos de quedar ahí, el cruce volvió a mencionarse días después durante los ensayos, cuando Roure expresó su malestar y cuestionó la actitud de la conductora con comentarios irónicos. En la gala siguiente, ambos retomaron el tema en vivo, con aclaraciones y un tono más calmo, aunque la tensión quedó instalada como uno de los episodios más incómodos que protagonizó Valeria Mazza en la televisión española.