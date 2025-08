Se conoció la denuncia de Julieta Prandi contra su ex a horas del inicio del juicio

Juleita Prandi.jpg

Así fue la declaración de Julieta Prandi

Fue en A la tarde (América) programa que conduce Karina Mazzocco compartió parte de la declaración que Julieta Prandi dejó asentada en la causa. Cora de Barbieri se encargó de leer fragmentos del documento en el que la modelo narra en primera persona los hechos por los que se lo acusa al empresario.

“Él me secuestró, me violó y me amenazó de muerte”, leyó la periodista y continuó al dar detalles de la pericia psicológica. “Comenzó a controlar su vida y alejarla de los seres queridos, no permitiéndole incluso a la declarante a manejar. Si quería ir a algún lugar, era él quien tenía que llevar, haciéndole incluso cambiar el número telefónico”, acotó.

En otra parte del documento que otorgó la justicia se expresa que “la relación era muy mala con Contardi por lo cual ella no deseaba mantener relaciones sexuales con quien entonces era su pareja. Para obligarla a tener relaciones sexuales, le decía que ella le pertenecía, que era su mujer y que era su obligación tener relaciones con él”.

“Le ponía el puño cerrado bien frente a su rostro como para pegarle, profería insultos y le provocaba mucho temor”, describió sobre algunas de las situaciones que vivió la modelo.

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo económico, el abogado que acompaña a la modelo negó esta posibilidad. “Acá la plata ya no tiene absolutamente nada que ver. Acá estamos hablando de justicia. Esto no se repara con un monto económico”, aclaró.