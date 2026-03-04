El clima en Neuquén

Espectáculos
La Mañana Ernestina Pais

Versiones cruzadas sobre el accidente de Ernestina Pais: qué dijo la empresaria

La conductora y empresaria se habría negado a un control de alcoholemia tras protagonizar un siniestro vial con su auto.

Qué dijo Ernestina Pais sobre el accidente 

Qué dijo Ernestina Pais sobre el accidente 

Ernestina Pais protagonizó un nuevo escándalo cuando chocó con su auto a otra conductora que circulaba en un Alfa Romeo en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras.

Según los testigos, la empresaria y periodista se negó a hacer el test de alcoholemia, aunque ella afirmó que nunca existió tal accidente.

Fuentes del caso dijeron que en el lugar se presentaron agentes de la Comisaría de Vicente López Seccional 5 de la Policía Bonaerense, tras un llamado al 911 que daba cuenta de un accidente de tránsito.

Sin heridos y solo con daños materiales, el personal del Municipio de Vicente López procedió a realizar los test de alcoholemia a a las conductoras. Ante la negativa de la periodista, se labró un acta de infracción de tránsito por “POSITIVO ALCOHOLEMIA” y se le secuestró el auto.

En diálogo con el programa A la tarde (América), Pais negó las versiones que circularon y contó: “estoy en mi casa. Me empezó a sonar el teléfono un montón y, bueno, acá estoy, en casa”.

Cuando le consultaron por el accidente, ratificó su negativa: “No, no”. Aunque el panel del ciclo le daba información sobre lo trascendido, la empresaria siguió negando la noticia. “Si, pero estoy en mi casa” dijo al mismo tiempo que manifestó desconocer el origen del rumor y afirmó encontrarse bien.

Embed - HABRÍA CHOCADO ERNESTINA PAIS

