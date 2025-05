La internación del hijo de Palito Ortega: qué chisme contó Ernestina Pais

“No voy a hablar puntualmente de lo de Martín. A mí no me gustaba que hablaran de mí, así que no lo voy a hacer con él. Pero cualquier familia que toma una decisión como esta está en el camino del bien. Es para mejor”, expresó la periodista y conductora, quien atravesó dos internaciones por problemas de adicciones y salud mental el año pasado.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1919733750050484730?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1919733750050484730%7Ctwgr%5E64422533930ba35b8d4e50b348bafc0502b30096%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fd-34834221803746564053.ampproject.net%2F2504091801000%2Fframe.html&partner=&hide_thread=false ERNESTINA PAIS HABLÓ SOBRE LA SALUD DE MARTÍN ORTEGA: "LO QUE ESTÁN HACIENDO COMO FAMILIA VA POR EL CAMINO CORRECTO"@desayunook @PamelaDav pic.twitter.com/cCbzocf4T0 — América TV (@AmericaTV) May 6, 2025

También habló desde su propia experiencia: "Yo siempre digo que preso estás de la sustancia. Antes de internarte, estás preso de eso. En cambio, cuando uno está internado, está trabajando para estar mejor. Y eso siempre es algo bueno".

Ernestina recordó con afecto la última vez que vio a Martín: "Fue en la casa de Palito en Tortugas, un asado riquísimo. Estábamos bien". Cuando le consultaron si, a raíz de su historia personal, Martín se había acercado a pedirle ayuda, respondió con discreción: "Lo que haya hablado con Martín y con toda la familia, porque los quiero mucho a todos, es algo que me voy a guardar para mí". Y cerró con una reflexión esperanzadora: "Pero creo firmemente en lo que te estoy diciendo: es la mejor decisión que puede tomar una familia. Y estoy segura de que Martín quiere estar bien".

Ernestina Pais confesó cuál fue la clave para lograr salir de su adicción al alcohol

Hace un tiempo, Ernestina Pais marcó cómo fue que logró dejar atrás las adicciones para volver a disfrutar la vida: "No es fácil pero por suerte depende de uno. En el caso de la salud mental, que mi caso tiene que ver con el consumo problemático, depende de uno. Me sorprende la agresividad de la gente. No hay diferencia entre el alcohol y otras cosas".

image.png

"Empezó con señales, la cosa va creciendo y como el alcohol es como que entra en lo que es aceptado socialmente. En la pandemia mueren mis dos socios y con el restaurante cerrado, ahí empezó. Nunca lo usé para trabajar pero sí en otros horarios fuera del trabajo", indicó sobre sus peores momentos.

"El primer mes me autointerné en una clínica con ciertas libertades, salí y tuve una recaída muy grande en Uruguay, y después vino la presión de mi familia para internarme seis meses y medio. Ahí dije: 'de acá me voy con el alta médica, no antes'. Los dos primeros meses sin contacto con el afuera, fue fuerte, arañaba las paredes", reveló sobre la decisión que la salvó.