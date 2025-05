Así estaban Thiago Medina y Daniela Celis unas horas antes de separarse

"Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente", reconoció el emprendedor verdulero. Y contó además que ya no viven más juntos tras más de dos años de relación: "Yo acá me estoy yendo en la bici donde me mudé. Estoy acá a 15 cuadras de la casa de mis hijas, así las puedo venir a ver todo el tiempo".

Lo cierto es que la noticia cayó como una bomba en los seguidores de los dos ex GH y horas antes Daniela Celis había subido una última foto junto a Thiago Medina que nada hacía imaginar el final de la pareja. En la imagen familiar se puede ver a Pestañela junto a Thiago y también otros ex compañeros de Gran Hermano con quien tienen una gran amistad, Nacho Castañares -padrino de las niñas- y Marcos Ginocchio.

Incluso Celis acompañó la historia con emojis a pura ternura de una mariposa, una estrella fugaz, un hada, un corazón, un oso de peluche y unas manos en forma de plegaria, que nada hacía imaginar el final de la pareja que nació en la casa de GH 2023.

Los motivos detrás de la separación entre Daniela Celis y Thiago Medina

Tras dos años de relación, la relación amorosa entre Thiago Medina y Daniela Celis, nacida en la casa de Gran Hermano, llegó a su fin. El ex participante del reality de Telefe confirmó la separación a través de una serie de videos publicados en sus redes sociales, en los que explicó los motivos que los llevaron a tomar caminos separados.

"Les vengo a contar yo antes de que se enteren por terceros. Dani y yo ya no estamos más juntos", reveló, y mencionó que decidió mudarse a unas 15 cuadras en donde su ex vive con sus nenas, para mantener el vínculo cercano.

Luego Thiago reveló: "Yo estoy bien. Nos separamos, nos dimos un tiempo y vamos a ver qué pasa, puede ser para bien o puede ser para mal", comenzó diciendo en un vivo en una conocida plataforma de streaming.

También profundizó en los motivos que los llevaron a separarse: "Nos dimos un tiempo porque no estábamos bien últimamente, no nos sentíamos bien, no nos sentíamos cómodos y la verdad que era mal para los dos. ¿Quién dejo a quién? Nadie. Lo hablamos bien y se dio así. Yo le dije que no me sentía cómodo, ella también me dijo lo que le pasaba y entre los dos lo decidimos".