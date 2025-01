Ernestina Pais confesó cuál fue la clave para lograr salir de su adicción al alcohol

Es por eso que mediante sus redes sociales, Ernestina Pais analizó una teoría que le molestó, por lo que lanzó su punto de vista: “Hoy me desperté pensando que siempre se dice que para un adicto hay solo tres finales: la cárcel, el neuropsiquiátrico o la muerte. Yo creo firmemente en un cuarto final: no tener vergüenza, pedir ayuda y sanar”.

En este sentido, ella se consideró parte de este cuarto final, por lo que aprovechó para agradecerles a quienes la acompañaron: “Gracias familia, gracias amigos (mi familia extendida), gracias Millón Argentina, gracias socios amigos, gracias a todos los que me dijeron la verdad, a los que me cuidaron”.

“Gracias a los que vieron mi dolor y me abrazaron aún con sus retos y gracias a mis maravillosos compañeros de internación y al mejor equipo del mundo, el equipo de Udi Gens. Gracias a todos ellos, vuelvo a tenerme, a abrazar mi vida. Solo puedo decir gracias”, expresó haciendo énfasis en lo que verdaderamente la terminó ayudando a superar uno de los estados más críticos de su vida.

Ernestina Pais contó cómo superó sus adicciones

Hace un tiempo, Ernestina Pais marcó cómo fue que logró dejar atrás las adicciones para volver a disfrutar la vida: "No es fácil pero por suerte depende de uno. En el caso de la salud mental, que mi caso tiene que ver con el consumo problemático, depende de uno. Me sorprende la agresividad de la gente. No hay diferencia entre el alcohol y otras cosas"

"Empezó con señales, la cosa va creciendo y como el alcohol es como que entra en lo que es aceptado socialmente. En la pandemia mueren mis dos socios y con el restaurante cerrado, ahí empezó. Nunca lo usé para trabajar pero sí en otros horarios fuera del trabajo", indicó sobre sus peores momentos.

Ernestina Pais-adicciones-2.jpg

"El primer mes me autointerné en una clínica con ciertas libertades, salí y tuve una recaída muy grande en Uruguay, y después vino la presión de mi familia para internarme seis meses y medio. Ahí dije: 'de acá me voy con el alta médica, no antes'. Los dos primeros meses sin contacto con el afuera, fue fuerte, arañaba las paredes", reveló sobre la decisión que la salvó.