Ernestina Pais contó cómo fue el peor momento de su internación

La periodista reveló que su consumo problemático comenzó de manera silenciosa, asociado a los desafíos y tragedias personales que enfrentó durante la pandemia. “En 25 años de restaurante no había tenido nunca consumo problemático de alcohol, hasta la pandemia, con la muerte de mis dos socios; con el restaurante cerrado, llena de deudas y todo lo que ya sabemos que en gastronomía sucedió. Ahí empezó, primero era para dormir”, confesó.

Según relató, lo que inicialmente parecía algo inocuo fue escalando con el tiempo. “Al principio era ‘mirá qué divertida está Ernes’, pero después ya no tanto... La cosa va creciendo, y como el alcohol está aceptado socialmente, muchas veces se minimiza el problema. Pero no es menos grave que otros consumos”, enfatizó, desmontando ciertos prejuicios que rodean a esta problemática.

Ernestina Pais contó el peor momento de su internación

El consumo de alcohol no solo afectó su estado emocional y físico, sino que derivó en situaciones preocupantes, como caídas y accidentes que encendieron las alarmas en su entorno. Fue entonces cuando, presionada por su familia, decidió tomar medidas drásticas y enfrentar su situación de frente. “El primer mes me autointerné en una clínica que es divina, pero en realidad es como un hotel de lujo, donde hay libertades que una clínica no debería tener en cuestión de adicciones”, explicó.

Sin embargo, ese primer intento no fue suficiente. Reconociendo la necesidad de un tratamiento más profundo, Ernestina se internó por segunda vez, en esta ocasión por seis meses y medio, en una clínica con restricciones más estrictas. “Los dos primeros meses fueron sin contacto con el afuera. Ni teléfono, ni tele, ni nada. Solamente algún que otro contacto telefónico. Fue muy fuerte, muy duro. Yo arañaba las paredes...”, describió, evidenciando la magnitud de su lucha interna.

Ernestina Pais contó cómo reacciona la gente al enterarse de sus problemas

En su testimonio, Ernestina Pais no solo compartió los aspectos más duros de su experiencia, sino también el aprendizaje y la fortaleza que ha obtenido a lo largo del proceso. “No es fácil, pero por suerte depende de uno”, aseguró, dejando un mensaje esperanzador para quienes puedan estar atravesando situaciones similares.

Sin embargo, no todo ha sido fácil. La periodista también expresó su malestar frente a las críticas y comentarios en redes sociales, donde algunos usuarios minimizaron su problema o lanzaron acusaciones infundadas. “Me sorprende la agresividad de la gente cuando doy este tipo de notas. Algo clásico que dicen es que hablaba de alcohol, pero en realidad consumía otra cosa. Pero no hay diferencia entre el alcohol y otras cosas, no es menos grave”, sentenció.

Hoy, Ernestina Pais se encuentra en una etapa de reconstrucción, orgullosa de los pasos que ha dado para superar su adicción. Su testimonio no solo visibiliza una problemática que afecta a millones de personas, sino que también busca derribar estigmas y abrir un espacio de conversación sobre la importancia de pedir ayuda.