Ernestina Pais contó lo más duro de su lucha contra la enfermedad mental

En este 2024, la conductora Ernestina Pais estuvo internada en dos ocasiones por problemas relacionados a su salud mental. En una entrevista con Mañanísima, la periodista compartió detalles sobre su proceso de recuperación y cómo se encuentra actualmente.

“Tuve una internación de un mes y pico, que fue el primer paso. No importa si me fue bien o mal”, explicó la conductora al recordar que su primera internación coincidió con el fin de su trabajo en la TV Pública. “El 2 de enero me estaba internando porque había llegado a un límite físico también. El doble turno de radio y televisión que hacemos como si no fuera nada es un montón”, puntualizó.

Sobre su segunda internación, que ocurrió poco después, reveló que no fue una decisión voluntaria, sino que su familia intervino: “Cuando vos no lo ves, lo ven los de afuera. Mis amigos de la vida me dijeron: ‘Loca, tenés que hacer algo, no da para más’”, relató. En ese contexto, habló sobre su consumo problemático: “Yo empecé a tapar la angustia con alcohol. Cuando empezás a tapar la angustia con otras cosas, empieza el problema porque no estás pudiendo solucionar nada”.