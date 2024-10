Así está Ernestina Pais tras permanecer internada

La conductora dio una nota para Intrusos y expresó: "Estoy muy contenta. Fue un procesos real y profundo, lo hice de verdad". Cuando el cronista le preguntó por su proceso para dejar el cigarrillo y las bebidas, Ernestina se sinceró: "Soy un monje tibetano. Estás frente a una persona que no necesita bastón de nada. Se puede. No importa el momento de la vida en el que estés, podés dar el volantazo, podés buscar estar mejor. Podés estar bien con vos y después elegir".

"Mi hijo me dijo que me admira, no lo puedo creer. Fueron seis meses y medio, es un proceso, un tratamiento intensísimo, yo me entregué a eso y dije 'de acá salgo bien'. Me parecía que era el momento indicado, fue un aprendizaje y sigo, no es que uno dice 'ya está'", reflexionó.

Portada-Ernestina-Pais.jpg

Respecto a cuándo hizo el "click" para darse cuenta que debía cambiar algunos aspectos de su vida, Pais contó: "Fue cuando lo único que quedaba para abajo era el fondo. Me lo hicieron ver mis amigos y mi familia, uno cuando está en el medio de eso no está tan lúcido. Yo me entregué a que me quieran ayudar. Difícil era estar así, cuando no tenía ganas de levantarme, cuando no estaba bueno lo que pasaba...".

Qué le había pasado a Ernestina Pais

Ernestina Pais fue internada de urgencia en el mes de marzo y el periodista Fede Flowers había detallado en ese entonces: "La internaron bajo una situación psicomotriz complicada. Fue ingresada al hospital de la zona de Saavedra en horas de la madrugada. Llegó acompañada de una persona que, obviamente, la ayudó porque ingresó en un contexto de una crisis de nervios muy fuerte".

"Me hablan de una situación psicomotriz complicada y tuvieron que sedarla para tranquilizarla. Hoy, en este momento, ella se encuentra internada esperando una derivación", había explicado el periodista por aquellos días.

ERNESTINA PAIS.jpg

Tiempo antes en diálogo con LAM, había contado por qué decidió autointernarse por su salud mental: "Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso".

"Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera", relató Ernestina.