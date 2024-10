Reapareció Ernestina País tras su internación: así está hoy en fotos

Charly Ronco.jpg

Ernestina contó a inicios de año el problema de salud

En una oportunidad, la tristeza por situaciones que la involucraban de lleno y otras que no, la llevaron a transitar una etapa difícil en su vida. A inicios del año Ernestina habló de su situación.

“Sufrí mucho por compañeros que se quedaban sin laburo. Vi morir a dos compañeros en un año. Fue mucha tristeza en ese año y dije ‘¿sabés qué? Esta tristeza me la voy a permitir’. Dije ‘voy a juntar todas las tristezas y las que vengo ocultando bajo la alfombra’, se animó a contar la conductora en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), que conduce Ángel De Brito.

Y contó cómo salió adelante de la situación: “Me aburrí de la terapia, así que me auto interné. Me fui a un lugar donde controlaba el teléfono. Estuve todo enero. Hice todo lo que podía hacer para concentrarme en tratar de ver, visualizar cómo quería vivir. Me ocupé de eso”.



“Era hermoso, vivía en una nube de pedos. Mis amigos tienen la teoría de que me metí en ese lugar para no enterarme de las cosas. Ahí me ordené mucho”, explicó Ernestina contando las distintas tareas que desarrolló en el lugar para distenderse e intentar dejar atrás lo sucedido.

“Me encontré con la Ernestina que siempre fui, pero que en algún momento, por el deber ser, todo el tiempo estaba ocultando mis vulnerabilidades. Loco, sí, soy vulnerable, tengo estos temas. Y no, no es algo para juzgar, es algo para hermanarse, abrazarse e ir para adelante. Y lo súper recomiendo en algún momento para cualquiera”, detalló y afirmó que podía irse del lugar “cuando quería también. La pasé muy bien en las clases de teatro”.

“A mi hijo le parecía genial, me visitó siempre. También tuve que aguantar que pensaran que mi hijo era golpeador”, cerró su relato Ernestina, en el mismo momento que le agradeció a su pareja por el acompañamiento que le brindó.