Griselda Siciliani contó por qué no quiere casarse con Luciano Castro

En medio de su supuesta disputa con Sabrina Rojas y los rumores de un posible sí en al altar con Castro, la actriz dio su veredicto acerca de los problemas conyugales que la acechan. Con la transparencia que la caracteriza, la madre de Margarita Kirzner, les hizo frente a las versiones de casamiento, e incluso reveló que él ya se habría arrodillado para pedirle que sea su esposa.

La actriz rompió el silencio y comenzó la semana arrojando dicha bomba. Contó en vivo que Luciano Castro le propuso matrimonio. En diálogo con un periodista de América TV la intérprete, de 47 años, le puso punto y seguido a una historia de amor que pese a las diferencias no se desmorona.

“Él dijo en una entrevista que quiere vivir con vos pero que vos no, ¿no está en tus planes?”, comenzó preguntando el cronista sobre una futura convivencia de los enamorados. “No, no me gusta, no es algo que disfruto. Convivir no me gusta, no quiero”, expresó la estrella que interpreta a Vicky en Netflix.

“(Con Luciano) no nos parecemos mucho en un montón de cosas, somos muy diferentes, pero nos reímos. Tenemos buen humor”, explicó la expareja de Adrián Suar. Luego surgió una de las preguntas más esperadas de si el actor habría intentado poner un anillo en su dedo anular. “¿El casamiento es una posibilidad? ¿Te gustaría?”, cuestionó.

¿Cuántas veces le propuso casamiento Castro a Siciliani?

“Me propuso (casamiento) mil veces, sí”, lanzó firme la actriz. “Pero no es de las cosas que más ilusión me dan en la vida”, admitió sobre los motivos de su rechazo a las reiteradas propuestas de matrimonio.

Griselda Siciliani admitió que Luciano Castro le propuso matrimonio “mil veces”, y que ella optó por rechazar. La célebre actriz de teatro y televisión expresó que, pese a que ambos comparten similitudes, también lo hacen con sus diferencias. Siendo una de las discrepancias más disruptivas los distintos estilos de vida que ambos proyectan hacia el futuro como pareja.