Lourdes de Bandana preocupó a sus fans con un desconcertante posteo junto a su ex: qué pasó

“ He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona” , dicen las primeras líneas de la publicación.

“Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida”, expresó Lourdes en su posteo. “Espero que algún día puedas perdonarme. Lean”, suplicó ella junto a un emoji de un corazón naranja.

Para evitar las opiniones de sus seguidores, la cantante decidió bloquear los comentarios de la publicación. Incluso, borró y editó el texto que había escrito, ya que anteriormente había manifestado: “Pido perdón por mis errores y actitudes. Mi comportamiento fue inadecuado, me siento muy mal por ello”.

Además, al posteo lo acompañó con una canción junto a Lissa Vera que se llama “Todo vuelve”. El fragmento que eligió expresa: “Nuevo amanecer, día a día. y aunque alguna vez caes, todo va a estar bien, todo vuelve una y otra vez”.

La denuncia de Lourdes ante la Justicia

A finales del 2022 se conoció que la cantante se había presentado ante la Justicia para denunciar a su exnovio por violencia de género. En ese momento, al aire de A la tarde (América), habían mostrado el escrito en el que la artista enumeraba varias de las situaciones en las que habría sido atacada por Leandro García Gómez.

Lourdes de Bandana.jpg En 2023 Lourdes de Bandana había denunciado a su novio Leandro García Gómez por violencia de género.

“Durante el tiempo que convivimos siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer, me decía que soy un panqueque, que soy fácil. Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. En ese momento, vinieron todos los vecinos del departamento del frente y, cuando vino la policía, no lo quise denunciar”, habían leído de la denuncia.

En el escrito también Lourdes había contado que había podido acceder al celular de su expareja y que había encontrado mensajes con otras mujeres. En ese momento, la artista también había dado a conocer una foto en la que se la veía con moretones en su cara. “El amor no duele. Amor es la falta absoluta del sufrimiento”, había manifestado ella.