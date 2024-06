Cómo es la vida de la ex Bandana Valeria Gastaldi en Miami

Valeria , una de las cinco integrantes de la reconocida banda, contó en el programa "Argentinos en Miami" , conducido por Sofía Zámolo , transita su vida en Miami desde hace dos años para embarcarse en nuevos proyectos laborales. "Estamos muy cómodos. Sentí la comodidad desde el principio . Después el Bandana 1 me mudé acá y viví dos años y medio y había vivido en Nueva York. Ahí estudié actuación, preparación vocal y comedia musical. Volví a Argentina, quedé en Bandana y de ahí nunca paré", contó la cantante.

Valeria Gastaldi.jpg

Y agregó sobre su experiencia en suelo estadounidense: "Lo vivo como algo positivo, en general soy así. Tengo malos y buenos días como me pasaba en Argentina, lo normal. Estamos contentos acá, no te puedo decir algo negativo. Extraño mi casa porque era el lugar de los asados de los amigos con mi familia"

En continuación con su relato, contó cómo transita su experiencia profesional: "Me pasa que estoy extrañando mucho subirme al escenario a cantar, por ahí vuelvo pero sola".

Y agregó sobre Bandana: "En 2017 dijimos 'vamos a hacer un par de show'. Ahí nos dimos cuenta de lo que generamos. La gente quedó marcada, marcó una generación". De igual manera, volver a la Argentina será por una cuestión laboral: "Por ahora no pienso en volver, si cantar en Argentina. Este año voy a sacar disco nuevo seguro y voy a hacer un show allá seguro porque tengo pedidos. Asique lo voy a hacer. Siempre vamos a estar volviendo a trabajar porque tengo un agradecimiento por todo lo que me dio siempre. Tengo mis fans chiquititas que me mandan videos las madres, es muy lindo"