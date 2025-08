La Voz Argentina: el neuquino Joaquín Martínez ganó su batalla y se enfrentará en los knockouts

Embed - Joaquín Martínez vs. Matías Balerdi - “Cactus” - Batallas - La Voz Argentina 2025

Pese a la devolución que podía interpretarse en que los dos pasarían de ronda, Soledad tuvo que elegir a uno de ellos y dejar a otro fuera de competencia. “Demás está decir que esto no es un no, en realidad es una regla de juego. Que si lo pudiese cambiar lo cambiaría”, dijo la cantante cuatro veces campeona del reality para luego anunciar su decisión.

“Creo que por una cuestión de que le imprime un poco más de sentimiento a la letra y a la canción, esta noche me voy a inclinar por Joaquín”, decidió Pastorutti ante la sorpresa del zapalino que tendrá su próxima presentación en los Knockouts.

Joaquín Martínez, de Zapala a cautivar en La Voz

Joaquín Martínez, el joven oriundo de Zapala, provincia de Neuquén, dialogó en el programa Línea Abierta de LU5 y contó cómo vivió la experiencia. Sin dar demasiadas precisiones sobre cómo continuará en la competencia, el participante que interpretó el tema “Amapola” se mostró feliz por el resultado.

“Una alegría enorme. Hermosísimo todo. Fue un sueño cumplido”, dijo en diálogo con el medio.

“La verdad fue una locura. Desde anoche he estado leyendo los comentarios y todo me tomó por sorpresa. No he tenido la posibilidad de responder ni ver todos los comentarios. Es algo increíble”, sumó el zapalino.

Sobre la audición a ciegas en la que el dúo Miranda, Soledad y Lali giraron para quedarse con su voz, Joaquín contó: “Estaba muy emocionado. Hay muchas cosas que no me acordaba (vale aclarar que la audición se grabó tiempo atrás). Lo viví con mucha emoción. Estar arriba de ese escenario fue algo increíble. No me lo voy a olvidar jamás”.

Joaquín eligió seguir en competencia en el team Soledad y sobre esto dijo: “tuve un dilema enorme. Iba decidido, pero me tomó por sorpresa que se haya dado vuelta Miranda y Lali. En un momento casi me voy con los chicos de Miranda, pero mis raíces y mi decisión fue siempre irme con la Sole”.

“Desde hace muchos años me redescubrí artísticamente. Me gustan todos los géneros, no me encasillo con ninguno, pero mis raíces folclóricas siempre fueron muy fuertes. Pese a eso, estuve entre la espada y la pared, pero las raíces me llevaron a elegir a la Sole”, sumó el participante de La Voz que representa a Neuquén.

En otro momento de la entrevista explicó que siempre canta con los ojos cerrados (aunque se lo hayan criticado y corregido varias veces) por lo que no vio al jurado y si se daban vuelta o no. “Normalmente, siempre cierro los ojos y cuando subí al escenario respire profundo 5 veces y comencé a cantar y cerré a los ojos toda la canción y no me di cuenta cuando se dieron vuelta. Cuando terminé y me di cuenta de que tres se habían dado vuelta, fue una locura”, dijo el joven que se describió “inquieto”.

A sus 22 años tiene claro que su objetivo es compartir la música con los demás. “Espero seguir impulsando mi carrera musical y compartir mis canciones por el mundo”, cerró.