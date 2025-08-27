Nacho Sureda, actor de El Marginal, destrozó a Juan Minujin tras compartir elenco

El actor que protagonizó a "El Pantera" apuntó contra Minujín y lo llamó con un apodo particular. El motivo de su enojo.

Los actores de El Marginal volvieron a tomar protagonismo con la aparición del spin-off femenino "En el Barro" y la polémica ganó protagonismo con el llamado de algunos actores para participar de la nueva serie, mientras que otros tuvieron que quedar afuera sin reconocimiento más que el conseguido en el exitoso ciclo que tuvo cinco temporadas.

A tan solo días de que estalle la polémica con las palabras del actor Brian Buley, su par Nacho Sureda , que protagonizó al "Pantera", apuntó sin escrúpulos contra Juan Minujín l uego de su participación en el spin-off. “Me gustó que llamen a Gerardo Romano, pero lo único que me pareció innecesario es la aparición de Juan Minujín , lo de Minugil estuvo de más, yo le digo así. (...) Ya está Minugil, la gente no lo quiere ver más y no aporta nada”, apuntó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

En su relato recordó una situación en los Martín Fierro que decantó en una relación que no transita los mejores caminos: "Yo le extendí la mano para saludarlo y me metió un corte de rostro. Ni me dio la mano , se tomó el palo. Ahí me quedó una espina”. A su vez dijo que pudo haber tomado esta decisión porque tiene "un ego complicado" .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Haceinstantes/status/1960352423169376328&partner=&hide_thread=false Nacho Sureda, ex 'Marginal', aniquiló a Juan Minujín: "A 'Minugil' la gente no lo quiere ver más"



El actor charló con @juanetchegoyen y expresó que la participación de Minujín en la serie le pareció "innecesaria".https://t.co/hSK7yCWkrq pic.twitter.com/pCbGDkuJDj — Haceinstantes (@Haceinstantes) August 26, 2025

Luego, contó: “Era el protagonista de la primera temporada y el personaje que explotó fue el de Nicolás Furtado. Después pegó el mío y eso tampoco le gustó”, aseguró.

Por otra parte expuso su postura sobre los motivos por el cual no participó en las últimas dos temporadas de El Marginal. “Justo cuando él figuraba como productor asociado, a mí no me llamaron”, contó y agregó: “Son cabos que uno va a atando. No todos gestionan de la misma manera el ego y esos temas. Que vaya a terapia a resolver sus cosas”.

Brian Buley de El Marginal criticó, sin filtros, a En el Barro: "Prometieron una serie y es un telo"

La serie "En El Barro" causó sensación en el público por el alto vuelo de la trama que tiene convirtiéndose en la serie más vista de Netflix en todo el mundo en habla no inglesa, alcanzando un total de 5.600.000 visualizaciones en el mundo en su primera semana de estreno. El spin-off recibió un sinfín de elogios por parte del público que vio al menos un capítulo.

Sin embargo como llegaron los elogios aparecieron también las críticas. Una de las más resonantes fue la del actor Brian Buley, quien tuvo un personaje importante en la serie El Marginal y fue crítico del lanzamiento de la serie que se puede ver en la plataforma Netflix. “Vi el primer capítulo y con eso me alcanza para decir que no me gustó. Yo formé parte de las cinco temporadas de El Marginal, di muchísimo y siento que esta serie quedó muy lejos de ese nivel”, dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen a través del Instagram Live de radio Mitre.

“Me duele que mi teléfono no haya sonado. Hubiese aceptado trabajar sin problemas, incluso si me tocaba un papel muy distinto. Me quedé con las ganas de ser parte”, sumó Brian.

Sobre el cierre de su opinión apuntó contra la trama de la serie: "El Marginal tenía tiroteos, peleas, adrenalina. Acá es puro sexo. No hay un minuto que no estén con eso. Un chico que apenas entra en la adolescencia lo ve y no da. A mí me prometieron una serie y me dieron un telo”.