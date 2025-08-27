Cómo está Rocco Gastaldi, el hijo de Marcela Tinayre, con 24 años: fotos inéditas

El nieto menos conocido de Mirtha Legrand celebró un nuevo cumpleaños y su madre compartió imágenes de su vida.

Desde sus redes sociales, Marcela Tinayre compartió un emotivo mensaje dedicado a su hijo menor , Rocco Gastaldi , quien el pasado domingo 24 de agosto cumplió 24 años. Además de las tiernas palabras, publicó una serie de fotos de la vida del joven , desde el embarazo hasta su actualidad.

"Feliz cumple amado Rocco, gran observador de la vida, buena y noble persona, que nada empañe tu maravilloso ser de luz y de paz… brillante compañero de vida , amigo muy querido, acompañarte en tu crecimiento me emociona y me enorgullece tu calidad humana ! Te amo hijo”, escribió en su cuenta de Instagram la hija de Mirtha Legrand.

Nacido en 2001 luego de una larga búsqueda, Rocco es el único hijo de la relación entre Marcela Tinayre y su segundo esposo, el empresario Marcos Gastaldi, fallecido en 2020.

rocco fotos (5) Rocco, junto a su abuela, Mirtha Legrand.

A diferencia de sus tres hermanos más conocidos, Juana y Nacho Viale por parte de madre y Valeria Gastaldi por parte de padre, el joven cosecha un perfil bajo y reservado, alejado de los medios y las cámaras. No participa de eventos y ni siquiera se lo ve en el programa de su abuela.

rocco fotos (8) El hijo menor de Marcela Tinayre y sus hermanos, Nacho y Juanita Viale.

Rocco incluso es distinto a otros chicos de su edad. No tiene redes sociales y solamente se lo conoce a través de fotos que comparten sus familiares más cercanos. Tiempo atrás, Marcela Tinayre contó que a su hijo “no le gusta el medio para nada” y está enfocado en sus estudios universitarios, vinculados a la ingeniería.

Cómo fue el embarazo de Marcela Tinayre

Cuando se conoció el embarazo de Marcela Tinayre generó sorpresa y debate por su avanzada edad. Luego, la conductora reveló que había realizado un tratamiento de fertilidad para poder engendrar a Rocco y ser madre a los 50 años. "Este es un hijo muy deseado, viene a unir a dos familias, la mía y la de mi esposo", señalaba.

rocco fotos (6) Una de las fotos de Rocco que compartió su madre.

Incluso contó que Mirtha Legrand quedó en shock con la noticia y hasta llegó a decir que “a esta altura esperaba que mis nietos me hicieran bisabuela, no que mi hija me convirtiera otra vez en abuela”. "Soy una rebelde y me gusta sorprender a todos", afirmó en su momento Marcela.

Tras el nacimiento del bebé y al presentarlo ante los medios, Tinayre bromeó sobre el alcance y la cobertura mediática que tuvo su embarazo. “Acá está Rocco, de quien todo el mundo ha hablado. Como un amigo me dijo, es casi patrimonio nacional", sostuvo, mientras alzaba a su hijo.

rocco fotos (7) La conductora le dedicó un emotivo mensaje a su hijo por el cumpleaños.

Pese a su edad, la hija de Mirtha afirmó que no tuvo miedo durante el embarazo ni en la cesárea. “Me agarró en una etapa especial de mi vida, en otra edad, con mayores riesgos. Pero en ese sentido creo que soy una madre muy corajuda. Y ahora no me importa para nada volver a cambiar pañales ni tener que adaptarme a sus horarios alimenticios. Estoy encantada de la vida, le daré mamar cuando y cuanto quiera", aseguraba.

Quién fue Marcos Gastaldi, el padre de Rocco

Marcos Gastaldi y Marcela Tinayre se casaron en secreto y en segundas nupcias en diciembre de 1998. Se separaron tras casi 20 años juntos, pero siempre se mantuvieron muy unidos, especialmente cuando al empresario y financista le diagnosticaron mal de Parkinson y su salud comenzó a deteriorarse, hasta su fallecimiento el 19 de julio de 2020. Tenía 64 años.

rocco fotos (1) Rocco junto a su padre, el empresario Marcos Gastaldi.

“A pesar de que estamos divorciados lo cuido porque es un hombre que me ha dado mucho. Es el papá de Rocco. Ha compartido muchísimo mi vida y en San Valentín siempre recibía flores de él. Lo extraño y lo cuido mucho", había revelado la hija de Mirtha.

El empresario, padre también de la cantante Valeria Gastaldi, ex integrante del grupo musical Bandana, estuvo ligado a la banca y a la organización de eventos, como el regreso de la Fórmula 1 a Argentina. Manejaba negocios e inversiones en Nueva York, Miami y San Pablo, además de la Argentina.

Hijo de un excónsul argentino en Uruguay, comenzó a trabajar desde muy joven como cadete en la City porteña, donde conoció al padre de su primera esposa y madre de cuatro de sus hijos, María José Cantón.

Gastaldi, del auge a su caída

La vida del empresario tuvo un salto exponencial en 1982 cuando, junto a dos socios, fundó Extrader, una financiera que años después logró la aprobación para convertirse en banco. En su larga lista de clientes VIP se encontraban Franco Macri, Marcelo Tinelli, Guillermo Vilas y Palito Ortega, entre otros.

rocco fotos (2) Gastaldi y Tinayre se casaron en secreto y tuvieron un único hijo.

La reputación de Gastaldi se vio afectada a partir de 1995, cuando Extrader terminó quebrando, golpeado por la crisis mexicana y el Efecto Tequila.

Además, se vio envuelto en una serie de denuncias judiciales por defraudación. En 2001, el juez Mariano Bergés lo procesó por una presunta maniobra con una banca off shore, aunque en 2010 fue sobreseído de forma definitiva.