Cuál es el secreto de Eugenia Tobal para que dure su matrimonio

La actriz reveló en una entrevista que cambio hizo en su vida para que se mantenga el amor en su pareja.

Cada vez más parejas descubren que el secreto de una relación duradera no siempre está en compartirlo todo. Desde dormir en habitaciones separadas, pasando por respetar los espacios individuales y al mismo tiempo, fortalecer el vínculo afectivo, son algunos de las herramientas y objetivos. En ese sentido, Eugenia Tobal reveló su fórmula.

Lo que antes podía verse como un tabú, hoy aparece como una tendencia que gana terreno y que muchos señalan como la clave del éxito amoroso. Años atrás Verónica Lozano reveló que dejó de compartir habitación con su marido, Corcho Rodríguez. Del mismo modo, Evaluna y Camilo, que duermen separados por temas de trabajo.

Y ahora, Tobal se sumó a la moda. La actriz sorprendió al contar que junto a Francisco García Ibar, su pareja y padre de su hija, encontraron en los cuartos separados el secreto de su éxito amoroso.

Lo confesó durante una entrevista en "Desinteligencia Artificial", en DGO stream: "Nosotros dormimos en cuartos separados. Es la clave, te juro que es la que va". Eugenia contó que comenzaron a implementarlo luego de ser padres. "Todo empezó cuando fuimos papás. Cuando nos acomodamos con el sueño, nos íbamos rotando para descansar. A parte, él ronca, y yo tengo el sueño muy liviano. A él le gusta el aire acondicionado, a mí no. Es más un quilombo dormir juntos que separados. Tenemos la suerte de tener dos cuartos".

Lejos de enfriarlos o alejarlos, Eugenia, que habló de su expareja, Nicolás Cabré, hace poco en la mesa de Mirtha Legrand, afirmó que esta nueva decisión les permite disfrutar de un mejor descanso y mantener encendida la chispa de la relación. "Cuando queremos estar juntos, estamos, sin tantas vueltas. O nos juntamos en un cuarto para compartir un momento juntos viendo una serie, eso no cambió".

Eugenia Tobal se sinceró sobre su divorcio de Nicolás Cabré en la mesa de Mirtha Legrand

Este sábado, Mirtha Legrand recibió en su icónico programa a Eugenia Tobal y Laurita Fernández. Ambas son reconocidas actrices y presentadoras, pero también comparten un capítulo en común: haber mantenido una relación con Nicolás Cabré. Aunque sus historias sentimentales con el actor fueron distintas, el clima se volvió más intenso cuando la conductora decidió ahondar en el divorcio que Tobal atravesó con él.

“Sufriste mucho por amor Eugenia. Lo pasaste mal”, comentó Mirtha, lo que dio pie a que la actriz marcara una diferencia. “Yo sufrí como cualquier mujer que sufre cuando se separa de un proyecto. Pero está bueno decir que después de eso mi vida fue bárbara también, porque siempre me ponen como en un lugar de pobrecita y la verdad que no. Mi vida fue maravillosa”, señaló.

“Es bueno que lo comentes”, afirmó la presentadora. “Claro, porque sufrí como cualquiera cuando se separa. La vida te pone en situaciones complejas y hay que atravesarlas. Y yo me dediqué a sanar eso. Di vuelta la página”, agregó. “15 años pasaron después de esa ruptura que todo el mundo conoce y la verdad que mi vida fue maravillosa. Tengo un presente hermoso”, insistió Tobal, mientras Laurita, sentada frente a ella, escuchaba con atención y aprovechaba para hablar de Ema, su hija nacida en diciembre de 2019 junto a Francisco García Ibar.

En el caso de Laurita Fernández, la presentadora tampoco dejó pasar la oportunidad de formular preguntas directas. “¿Cómo andamos de amores?”, consultó, provocando que la conductora de Bienvenidos a ganar (Eltrece) mencionara a su colega en la obra La cena de los tontos, Martín Bossi. “Los únicos hombres de mi vida son el señor Bossi y Gustavo Bermúdez. Me tienen enfocada solamente en las funciones y en el programa”, contestó con humor.