La Chilindrina fue internada de urgencia: una amiga dio detalles y su familia la desmintió

La actriz María Antonieta de las Nieves, recordada por su papel en El Chavo del 8, fue hospitalizada en México. Crece la preocupación por su estado de salud.

María Antonieta de las Nieves le dio vida a La Chilindrina en El Chavo del 8.

En los últimos días, María Antonieta de las Nieves , conocida mundialmente como “La Chilindrina” en El Chavo del 8 , atravesó un episodio de salud que obligó a internarla de urgencia . Según reveló una amiga de la actriz al medio TVNotas, la mujer habría sufrido “una crisis de ansiedad” días atrás.

“El miércoles (20/08) nos dio un susto. La tuvieron que ingresar en el hospital de urgencia, porque, aparentemente, le dio una crisis de ansiedad. Ahorita anda estable. Le dieron medicamentos para tenerla tranquila. Las únicas indicaciones fueron que esté en constante observación, pero se fue de onda y se puso agresiva”, relató la fuente que pidió mantener su identidad en reserva.

La filtración generó un fuerte escándalo, ya que la familia no deseaba que el estado de salud de la actriz se hiciera público.

La Chilindrina ventiló los amoríos de Doña Florinda.

Ante la difusión de la noticia, Verónica Fernández, hija de la intérprete de 78 años, salió a aclarar la situación. “Se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está en la casa, está muy bien”, aseguró, desestimando que se tratara de una crisis nerviosa. Actualmente, De las Nieves reside en un hogar, donde se recupera y permanece bajo observación médica.

La noticia generó desconcierto entre los fanáticos de El Chavo del 8, quienes hace poco pudieron verla en Chespirito: sin querer queriendo, la serie de Max que retrata la vida y obra de Roberto Gómez Bolaños.

Un funeral ya planificado

Aunque se encuentra estable, la propia actriz sorprendió meses atrás con una confesión que causó escalofríos entre sus seguidores: ya tiene planificado su funeral.

“Yo tengo listo todo para cuando me muera, que será dentro de 20 años. Tengo preparado mi ataúd, lo busqué y me gustó mucho, tiene figuras de la Virgen de Guadalupe en todos lados. Por supuesto me van a maquillar”, contó en una entrevista.

Chilindrina.jpg

Incluso reveló que le gustaría tener una estatua en el Museo de Cera, al igual que su compañero y amigo Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. “Me gustaría estar en el Museo de Cera, porque si está El Chavo imagínense cómo sería tener a La Chilindrina”, expresó.

A lo largo de su trayectoria, María Antonieta de las Nieves se convirtió en una de las figuras más queridas de la televisión latinoamericana. La reciente internación encendió las alarmas, pero la aclaración de su familia llevó alivio a los fanáticos que esperan seguir viéndola activa y con el humor que la caracterizó.

El conflicto con Florinda Meza

La vida personal y profesional de María Antonieta de las Nieves también volvió a estar en el centro de la escena en las últimas semanas, cuando recordó su conflictiva relación con Florinda Meza, la actriz que dio vida a Doña Florinda en El Chavo del 8.

“No hubo relación. No, no. Trabajando juntas no hubo relación”, afirmó la actriz en un programa de la televisión mexicana. Según contó, la tensión existía desde los primeros años del programa y nunca lograron construir un vínculo.

De las Nieves explicó que, aunque mantuvo una buena relación con Roberto Gómez Bolaños y otros compañeros del elenco, con Meza el trato siempre fue “frío y distante”.

Incluso recordó un episodio ocurrido durante una gira en Argentina, cuando ambas regresaban a México con abrigos de piel. De las Nieves lo ocultó en su valija para evitar problemas, pero Meza la delató en la aduana y ambas terminaron perdiendo sus prendas.