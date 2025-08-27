Las fotos al borde de la censura de Alex Caniggia

El mediático compartió un picante posteo en las redes sociales donde lució parte de su cuerpo en el lujoso baño de un departamento.

Alex Caniggia estuvo al borde de la censura en las redes sociales con una publicación donde llamó la atención de sus seguidores al revelar imágenes donde se le puede divisar el torso desnudo en una producción de fotos propias y caseras en el baño de su lujoso departamento.

En sus imágenes generó atracción en cerca de 18 mil usuarios de la red social que optaron por darle like a la publicación. En la misma se lo ve posando frente a un gran espejo cubriendo su cuerpo tatuado con tan solo una bata y tapando sus partes íntimas al límite de la exhibición. Fiel a su estilo de provocar en las redes sociales, lanzó un mensaje particular.

"El fuego corre por mis venas y la locura por mi cabeza. Soy explosión nuclear, el calor que manejo es ilegal. A veces intento ser humilde, después me miro al espejo y se me quita”, escribió Alex en el pie del posteo que tuvo más de 400 comentarios, entre ellos el de algunos famosos como Marley, la ex GH Furia Scaglione, entre otros.

Alex Caniggi-Posteo-Límite

Los hermanos sean unidos: Alex y Charlotte Caniggia se reconciliaron

Compartir el viaje junto a Marley en el programa Por el Mundo fue un desafío para los hermanos Alex y Charlotte Caniggia entendiendo que ambos atravesaban un momento difícil en la relación que los mantenía separados durante meses por diferencias en el pensamiento. En el ciclo televisivo parecía que no había chances de que recompongan la relación, sin embargo días más tarde el mediático y empresario compartió un posteo junto a su hermana aclarando la situación.

"Hemos chocado mil veces, pero siempre volvemos a estar lado a lado. Hermana, ahora más que nunca, hermanos unidos para siempre. TE AMO SIS", escribió el millonario Alex afirmando que volvieron a restablecer el vínculo. En el mismo posteo publicado en la red social Instagram, compartió también un carrete de imágenes del viaje donde compartieron distintos momentos juntos.

"Aww te amo mucho bro", comentó Charlotte al ver la publicación. Al igual que como sucedió en la publicación hot, distintas personalidades del mundo del espectáculo dejaron su mensaje: "Que lindo los hermanos sean unidos", comentó Anamá Ferreira, entre otros usuarios de Instagram.