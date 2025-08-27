Arranca el juicio a Marcelo Corazza: "Soy inocente y me voy a defender"

El productor televisivo se presentó en los tribunales de Comodoro Py para afrontar un juicio por corrupción de menores y trata.

Marcelo Corazza afronta, junto a otras tres personas, un juicio por corrupción de menores y trata que comenzó este miércoles en el Tribunal Oral Federal 3 de la Ciudad de Buenos Aires debido a que son son evaluados por “haber conformado una organización destinada a reclutar menores y mayores de edad en situación de vulnerabilidad, con el fin de someterlos a la práctica de relaciones sexuales y explotación sexual sin su consentimiento , ya fuere por intercambio de dinero o por satisfacción personal o de terceros”.

Un día antes del inicio del juicio el ganador del primer Gran Hermano y quien fuera productor del reality años más tarde habló con el móvil del programa Intrusos, que se emite por América TV, y contó cómo afrontará la primera jornada del juicio: "Me voy a defender donde me tengo que defender, que es la Justicia“. Sumado a esto Corazza sostuvo su hipótesis y que hará en la audiencia: “Soy inocente, así que ir a defenderme. Yo no me defendí nunca hasta ahora”.

Sumado a esto la periodista le consultó al apuntado si evalúa volver a trabajar a Telefé: "No lo he pensado. Sí, quiero que termine todo esto ya, que termine todo este mal momento ya”.

En continuación con su relato reafirmó que es inocente de las acusaciones. Al ser consultado sobre cómo está anímicamente ante esta situación confesó: "Estoy, estoy tratando, apoyado por mi familia, por mis amigos, por la gente que me conoce. Estoy recuperándome”.

El origen de la denuncia

Dos personas de identidad reservada denunciaron y afirmaron que fueron víctimas cuando tenían entre 11 y 14 años (actualmente mayores de edad), como inicio de un derrotero de otros testimonios que sostenían situaciones similares en CABA, provincia de Buenos Aires y también Misiones. En las mismas denuncias se describen situaciones puntuales de lugares por la Ciudad Autónoma.

Sumado a Corazza, también estarían involucrados Andrés Fernando Charpenet, Raúl Ignacio Mermet y Francisco Rolando Angelotti quienes son investigados como el productor. La primera sospecha sostiene que los Charpenet y Mermet estaban involuctados aptación y explotación de los menores de edad, a diferencia de Corazza que fue definido como cliente en el relato que esbozó una víctima de un hecho que habría ocurrido en 2001.

