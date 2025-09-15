Pampita reveló qué cosa no puede faltar en un asado y se mostró fan

En una reciente emisión de Los 8 escalones, Pampita sorprendió al público al confesar que su elección predilecta en los asados no coincide con la mayoría: el riñón es su favorito. Esta afirmación se produjo al aire del programa de preguntas y respuestas de El Trece, cuando se abordó el tema de las preferencias nacionales en torno a la parrillada.

La conversación se inició a partir de una pregunta que Pampita dirigió a un concursante, quien estaba acompañado por Barbie Simons en el segmento “Encuestas”. La conductora consultó: “Según una encuesta de la UAI en 2022, ¿qué porcentaje de argentinos considera imprescindible al chorizo a la hora de hacer un asado a la parrilla?”.

Al profundizar en el tema, Pampita destacó la importancia del embutido en la cultura del asado argentino, describiéndolo como “una de nuestras delicias” .En ese contexto, la conductora compartió su preferencia personal, que dista de la tendencia general: “Les voy a decir, las achuras con menos votos fueron por ejemplo el riñón, y a mí me encanta”, expresó Pampita en el programa. Esta afirmación generó sorpresa entre los presentes, incluido Matías Martin, miembro del jurado, quien le señaló: “Sorprendiste ahí con el riñón”.

La conductora reconoció que se trata de una elección poco común: “Bueno, se ve que es para unos pocos el riñón. Después está la morcilla, el chinchulín, las mollejas, pero el chorizo es popular”, concluyó.

Más adelante, al describir los tres porcentajes elegidos, el concursante no se puso de acuerdo con Barbie Simons, y respondió el punto que consideró certero. “Porque yo no como chorizo, entonces el porcentaje baja”, aseguró. Sin embargo, se equivocó y el porcentaje correcto resultó ser el más alto de la lista que leyó Pampita al aire. Simons aclaró de inmediato: “¡No me hizo caso!”. Así dejó en claro que no estaba de acuerdo con la respuesta que había dado el participante.

La confesión familiar de Pampita

En otro segmento, Pampita compartió una situación familiar relacionada con sus hijos, revelando que en ocasiones debe insistir para que uno de ellos acepte pasar tiempo con ella.

Esta confesión surgió durante una charla con los jurados sobre costumbres de celebridades, en la que se mencionó la relación entre el cantante Sebastián Yatra y la artista argentina Tini Stoessel. Pampita recordó: “Hasta la pandemia estaban, y hubo un ida y vuelta, pero fue como el primer match internacional de ella. Es que ahí en pandemia no podía viajar ni uno ni el otro. Estuvieron separados como cinco meses y un día dijo ‘ya hace tanto que no nos vemos que hasta acá llegamos’”.

La conversación derivó en comentarios sobre hábitos familiares, como el de dormir en la cama de la madre. Barbie Simons intervino con una observación: “Él sigue durmiendo en la cama de la mamá”, mientras que Matías Martin y Marcelo Polino aportaron datos sobre otros famosos, mencionando que Cristian Castro durmió hasta los 12 años con su madre, Verónica.

Barbie Simons añadió que Yatra también había contado que durante la pandemia disfrutaba de dormir con su madre. Ante esto, Pampita planteó: “¿Qué pasa con los hijos que quieren dormir con su mamá?”, a lo que Simons respondió: “A cierta edad, me suena un poco…”.