Moría Casan fulminó a su ex jefe Marcelo Tinelli

La ex vedette habló sobre Tinelli en diálogo con el programa Implacables y apuntó contra el empresario por deudas que tendría con diferentes artistas.

Moria Casán no se guardó nada al hablar de su exjefe Marcelo Tinelli con el que compartió varias temporadas en el Bailando por un Sueño, donde oficiaba como jurado de los participantes. En diálogo con el programa televisivo Implacables, la actriz se tomó unos minutos para hablar del reconocido conductor televisivo.

“ A los número uno es difícil voltearlos . Pueden estar surfeando, haciendo la plancha en la ola, pero es un número uno”, dijo sobre el presente de Tinelli , alegando que no es el mejor de su vida. Sumado a esto Moria dio su opinión sobre los motivos por el cual no es muy querido en el ambiente: “Es un hombre que tiene una gran capacidad, de eso no hay duda. Una conducción impresionante (…) pero en la vida se puede hacer de todo, menos no pagar las consecuencias”.

A su vez, la actriz agregó: Las finanzas de Marcelo no las conozco, pero supongo que se pondrá acorde a todos los problema s que tiene la gente”. Cabe recordar que distintas figuras del espectáculo como Florencia Peña, Luisa Albinoni, entre otros expresaron que el conductor adeuda pagos.

Moria

“En cuanto a que lo detestan, lo detestan. No saben ya de dónde pegarle. No lo quieren mucho, eso lo noto. No sé por qué, pero no es una persona muy querida porque están pegándole siempre de todos lados, me da impresión”, confesó Casán y agregó: “Tiene su familia, (…) gente que lo quiera… Ahora en el medio, yo siento que están pensando cómo lo bajan, cómo lo matan. Marcelo está muy castigado él también”.

Para cerrar dijo: “Él está medio desconcertado porque cuando vos sentís que todo el mundo se te viene encima con Milet, con la no Milet... es mucho. Y después los problemas económicos, financieros. En este país, mi amor, un día te comes el paisano, otro día te comes las plumas. Es un quilombo esto”.

Marcelo Tinelli hará streaming con su hija y otros famosos

Marcelo Tinelli se alejó de la televisión y apuesta a un nuevo formato que saldrá al aire en los próximos días. El conductor más famoso de la televisión aceptó ser parte de Carnaval Stream, el servicio de streaming que tiene a Jorge Rial, Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

Después de varias idas y vueltas, el conductor firmó para ser parte del ciclo y no estará solo. Su hija Candelaria se sumará en la conducción del programa como así también Fede Bal, Carla Conte, Sabrina Rojas y Pachu Peña.

Marcelo Tinelli

En cuanto a cómo será el formato se desconoce la información y, según trascendió, Tinelli irá los martes y los miércoles a las 20. La cuota de humor no faltará en el programa y también se sumará Iván Ramírez como humorista.

Según comunicó el streaming en sus redes sociales el programa se llamará "Estamos de Paso" y tendrá su debut el martes 23 de septiembre a las 20 horas, en una propuesta combinará entretenimiento, actualidad y mucho humor.

En paralelo, graba la segunda temporada de Los Tinelli para la plataforma Prime. La serie “Los Tinelli” estrenó en enero de 2025 con poco éxito en la pantalla pese a las expectativas y en cada capítulo el conductor y su familia abrieron las puertas de su “intimidad” en un intento de seguir vigente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarnavalStream/status/1967332530790543503&partner=&hide_thread=false Martes 23/09 a las 20hs.



El equipo de Estamos de Paso quiso dejar las cuentas claras antes de arrancar pic.twitter.com/w1QZC1YRQi — Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 14, 2025

Por el momento no hay fecha de estreno y se cree que sea para el segundo semestre del 2026 y la plataforma le pidió a Tinelli estricta confidencialidad.

Por qué Tinelli no vuelve a la televisión

Marcelo Tinelli tenía muchas ganas de volver a la televisión con los 20 años del Bailando. Sin embargo, los altos costos de emisión del programa frenarían esta posibilidad y el conductor cada vez está más afuera de la televisión.

Marina Calabró reveló en Lape Club Social Informativo (América) el motivo por el que el canal del cubito no lleva adelante el regreso del clásico ciclo de Tinelli. “El principal problema del Bailando es la plata”, contó la periodista y anticipó el costo millonario que tiene el programa por día.

El programa, según contó Calabró, cuesta entre “75 y 80 millones de pesos por día” sin tener en cuenta los honorarios del conductor. “Muchos costos están estandarizados”, advirtió Marina ante la sorpresa de Sergio Lapegüe quien quiso saber si este costo puede ser costeado con publicidad. “No hay manera de financiar”, sentenció.