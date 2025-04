El explosivo show de Ca7riel y Paco Amoroso en The Tonight Show

Ca7riel y Paco Amoroso se presentaron en The Tonight Show.

Ca7riel y Paco Amoroso ahora forman parte de la corta lista de argentinos que se presentaron en vivo en The Tonight Show, conducido por el comediante Jimmy Fallon. El dúo tocó durante la noche de este martes en el estudio del conocido programa estadounidense.

"From the new EP", anunciaba emocionado el exitoso conductor estadounidense, la presentación en vivo de los argentinos en su programa. Acto seguido arrancaron haciendo pesas y después interpretaron "El Día del Amigo", uno de los temas de su último álbum "Papota".