Maxi Trusso se tiró al público, nadie lo agarró y está internado: cómo es su estado de salud

Embed JAJAJA Maxi Trusso flashó rockstar y se hizo pija pic.twitter.com/nY0xbbfZTi — Marian Herrera (@marianherrrera) March 28, 2025

Luego de unos minutos, la banda subió al escenario nuevamente y comenzó a tocar. Sobre la canción, se comenzó a escuchar la voz de Maxi agradeciendo al público. Lejos de suspender el show, el artista optó por terminarlo acostado en el backstage cantando con un micrófono inalámbrico.

Cómo quedó Maxi Trusso después del tremendo golpe

En una última escena, se lo ve al artista en el interior de una ambulancia recostado en una camilla a punto de ser trasladado a un hospital levantando sus manos para saludar a su público. En uno de los tantos videos que se viralizaron se puede leer la frase supuestamente atribuida a Maxi Trusso: "Dejo la vida por ustedes. La vuelta será inigualable".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1905475577013747995&partner=&hide_thread=false "Maxi Trusso":

Por lo que le sucedió tras tirarse al público durante su recital en Niceto Club pic.twitter.com/dq3V9HL38T — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) March 28, 2025

La Viola habló con el equipo de trabajo del DJ y detallaron que se encuentra internado con una fractura de cadera y de fémur. Los médicos le realizaron distintos estudios que confirmaron su cuadro. “Estamos viendo cuándo lo operan”.

Para llevarle tranquilidad a sus seguidores, desde la cuenta oficial de Trusso compartieron un video donde se lo puede ver cantando desde una cama mientras los músicos seguían de frente al público. “El show debe continuar”, aseguró en el posteo que celebraron sus fans.

El episodio se volvió tendencia en las redes sociales después de que se conocieran las imágenes de la caída. “Es increíble que siguiera cantando mientras lo atendían los médicos”, “El público siguió fingiendo demencia hasta que Maxi se recuperara”, “Estuve ahí y fue la secuencia más increíble de mi vida”, “Esperamos que esté bien”, y “Es el último rockstar”, fueron algunos de los comentarios que coparon X.

Maxi Trusso es un conocido DJ y cantante que ha protagonizado algunos escándalos mediáticos como cuando, hace un tiempo, criticó r criticó duramente a Lali Espósito y a otros artistas jóvenes.:"Va a volver la música, las chicas son divinas: Lali me parece divina, una gran actriz. Tini me parece divina, copada, una influencer, lo que quieras, pero no son rockers. Son artistas del mundo moderno, son influencers, no son rockers. El Rock and Roll es chocar con la desgracia y estas no lo hicieron", había dicho Trusso en diálogo con Intrusos

Además, fue particularmente contundente contra la interprete de Disciplina a la que llamo "el máximo exponente de la grasada".