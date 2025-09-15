Marianela Mirra está embarazada del condenado exgobernador José Alperovich

Luego de su enojo con la prensa por la información de su embarazo, la ex Gran Hermano confirmó la noticia.

La exganadora de Gran Hermano, Marianela Mirra , sorprendió tiempo atrás al confirmar su relación sentimental con el exgobernador de Tucumán José Alperovich , justo en el momento en que la Justicia lo condenó a 16 años de prisión por abuso sexual.

Alperovich cumple su condena en prisión domiciliaria en un departamento de la ciudad de Buenos Aires. Vive en el edificio Zencity de Puerto Madero junto a su pareja, quien disfruta de las instalaciones que tiene la torre de lujo.

En el programa Puro Show contaron días atrás que la ex Gran Hermano fue vista en una clínica de fertilidad con intenciones de hacerse un tratamiento para tener un hijo junto a José Alperovich. Finalmente, Marianela confirmó esta información y reveló que será madre a los 41 años. Según le dijo a su amigo Gastón Trezeguet, ya está embarazada gracias a la inseminación artificial.

Embed - Aseguran que Marianela Mirra espera un bebé junto a José Alperovich

“Estoy esperado un bebe de José”, le escribió Marianela Mirra a Gastón Trezeguet y aprovechó para aclarar que nunca estuvieron separados: “Nunca hubo ruptura con José. Mentí en ese momento porque no quería que me siguieran más a Ezeiza”.

Si bien días atrás se había dado a conocer la noticia de las visitas de Mirra a la clínica, está confirmación del embarazo es sorpresiva porque la exGH había acusado a los medios de mentir con respecto a la información de un posible embarazo.

El enojo de Marianela Mirra por la información de su embarazo

La semana pasada, Marianela Mirra había enfrentado a la prensa y no se guardó nada ante las preguntas acerca de su vida privada. Cuándo su embarazo todavía era un rumor, la ex Gran Hermano y actual pareja del exgobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, encendió la polémica al romper el silencio con un enojo desmedido.

El periodista de A la Tarde, Oliver Quiroz, intentó consultarle sobre su presente y los trascendidos que la vinculaban con una visita a una clínica de fertilidad, pero la ex Gran Hermano no se quedó callada y protagonizó un tenso cruce en plena calle.

La respuesta de Marianela fue contundente y cargada de enojo: “¡Qué falta de respeto! Dejame en paz, ¿qué te creés? Vos sos un irrespetuoso, el acoso de tu parte todo el tiempo, estas hace meses siguiendome, cuando iba al penal. Dejen de hablar pelotudeces".

Cuando el notero quiso saber si quería aclarar algo sobre el supuesto embarazo, Marianela fue tajante: “No quiero aclarar nada, andate a la mierda, ni vos ni ningún periodista tienen respeto. No vas a lograr nada, no me sigas, dejame en paz”.

Embed - MARIANELA MIRRA FURIOSA CON LAS CÁMARAS DE "A LA TARDE": "Dejen de hablar pelotudeces"

El periodista no se detuvo y volvió a la carga: ¿Cómo estás con José? ¿No querés aclarar nada? Te estamos preguntando con respeto, estamos trabajando nosotros. Pero la ex GH no aflojó: “¿Qué hablás? ¿Qué creés que es Mauro Icardi?" . “No, ¿qué es José entonces? ¿Para vos es inocente, Marianela? ¿No? ¿Qué estás compartiendo con él? Digo, no sé, están conviviendo en Puerto Madero, ¿Estás embarazada?" , insistió Oliver y Marianela lanzó: “No respetás a las mujeres. No tienen por qué saber” .