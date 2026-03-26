Tragedia en Ruta 3: el nene sobreviviente se recupera y tiene "todas las fracturas bien alineadas"

Lo operaron en el Hospital de Comodoro Rivadavia y comenzó a recibir alimentos por vía oral. Deberán volver a intervenirlo para sacarle los tutores metálicos.

El nene de 11 años que sobrevivió a un brutal accidente de tránsito en la Ruta 3, en el que fallecieron su mamá, su abuela y su tío, se recupera favorablemente tras haber sido operado en el Hospital Regional Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia , Provincia de Chubut .

El jefe de terapia intensiva pediátrica del Hospital Regional, Mauro Nieto, informó que tras la operación el niño se encuentra “evolucionando bien”, y se espera que este jueves sea trasladado a sala común, después de casi una semana de internación y de una intervención quirúrgica que no será la única, debido a las múltiples fracturas que sufrió en el fémur y los brazos.

“Es un niño que ha tenido politraumatismo y que tuvo una estabilización en las primeras horas de atención, estaba bastante desestabilizado. Ayer (por el martes) ingresó a quirófano para la estabilización y reducción de las fracturas. Ya está fuera de peligro, comenzó a alimentarse por boca y va a tener una buena evolución ”, agregó el facultativo.

Hospital de Comodoro Rivadavia El nene del accidente en la Ruta 3 fue operado en el Hospital Víctor Manuel Sanguinetti, de Comodoro Rivadavia.

El médico confirmó que en los controles posteriores a la operación se pudo constatar que "todas las fracturas están bien alineadas", y detalló que “se colocaron tutores metálicos” que serán extraídos en una etapa futura. “Está fuera de peligro”, subrayó Nieto.

Qué se sabe del choque en Ruta 3

El viernes último, el niño viajaba en una camioneta Ford EcoSport que conducía su tío, Leandro Bría, de 38 años, y en el que viajaban también su mamá, Bárbara Bría (45) y su abuela, Elvira Morando (70). La familia, domiciliada en Rawson, iba rumbo a un festejo de cumpleaños de 15.

A pocos kilómetros del puesto policial de la Ruta 3 situado a la altura de la localidad de Garayalde, la EcoSport chocó de frente con una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban un hombre -el conductor del vehículo- y una mujer. En el impacto murieron los tres mayores de edad que iban en la Ford.

De acuerdo con los indicios aportados por las investigaciones preliminares, el accidente habría sido provocado por una mala maniobra del conductor de la Toyota que, según testigos, circulaba por encima de los límites de velocidad -”a 160 o 170 kilómetros por hora”, dijo un camionero que fue sobrepasado por la camioneta poco antes del choque- pese a las condiciones dificultosas que presentaba la ruta, con escarcha sobre la calzada y en medio de granizo y baja visibilidad.

Tres muertos y un nene grave por un choque frontal en la Ruta 3, en Chubut Tres muertos y un nene grave por un choque frontal en la Ruta 3, en Chubut

Otro camionero que se acercó al lugar del accidente para intentar ayudar a las víctimas, contó que el hombre de la Toyota “decía que había mordido la banquina, se le fue la camioneta y le impactó de lleno a la EcoSport".

Los otros accidentados

El conductor de la Hilux también está internado en el Hospital de Comodoro Rivadavia, pero no se encuentra formalmente bajo arresto.

Según trascendió, su estado de salud y el de la mujer que lo acompañaba -también internada- es grave.

Entretanto, Lucía Bría, una tía del niño accidentado, hermana e hija de los fallecidos, viajó a Chubut desde Dinamarca, donde reside, para acompañar a su sobrino.

A su vez, Augusto Bría, otro hermano de Leandro y Bárbara, dijo que estaba seguro de que la EcoSport iba a "no más de 100 kilómetros por hora", ya que le iban compartiendo la ruta en tiempo real.