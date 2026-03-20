A 10 años de la muerte de "Pirri" Gramajo, el bombero héroe que es en un símbolo de Comodoro Rivadavia

El 20 de marzo de 2016, Luis se convirtió en el primer Voluntario que dio la vida por los demás en la ciudad de Chubut . Sus compañeros volvieron a homenajearlo.

Luis "Pirri" Gramajo tenía 34 años y llevaba diez en servicio cuando murió alcanzado por las llamas en un incendio en Comodoro Rivadavia. Su esposa esperaba un bebé.

Era la medianoche del 20 de marzo de 2016 cuando el bombero voluntario Luis "Pirri" Gramajo salió a enfrentar el fuego por última vez. Tenía 35 años , una década de experiencia como bombero voluntario del Cuartel Central de Comodoro Rivadavia y una vida que se abría hacia adelante: su pareja esperaba su primer hijo. Nada hacía prever que aquel llamado al bar "Irlanda" , sobre la Avenida Costanera , iba a ser diferente a los anteriores.

El incendio que consumía el local convocó a varias dotaciones. Gramajo ingresó al interior junto a sus compañeros para combatir las llamas. En un momento, los vidrios cedieron ante el calor extremo: el ingreso repentino de oxígeno por una corriente de aire hizo que el fuego se expandiera con violencia y el entretecho se derrumbara. Sus dos compañeros lograron salir. Él, no.

Al notar su ausencia, volvieron a entrar a buscarlo. Lo encontraron atrapado detrás de la barra del local. Guardavidas y personal de Prefectura se sumaron a los desesperados intentos de reanimación, pero los esfuerzos no alcanzaron.

Luis Gramajo fue trasladado al hospital, donde murió a causa de la inhalación de humo y las graves quemaduras que sufrió.

El primer mártir en 76 años

Su muerte marcó un antes y un después en la Asociación de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia. Gramajo se convirtió en el primer integrante de la institución en perder la vida en el ejercicio de sus funciones, en los 76 años de existencia de la institución en la ciudad.

Incendio en el pub de la costanera de Comodoro Rivadavia en el que murio Luis Pirri Gramajo, bombero héroe El trágico incendio del 20 de marzo de 2016 en el pub Irlanda, en la costanera de Comodoro Rivadavia.

El reconocimiento no tardó en llegar. Fue ascendido al grado de Sargento Primero en un homenaje póstumo. Y poco antes de cumplirse un año del incendio en el que dio la vida, el Consejo Nacional de Bomberos de la República Argentina le otorgó la "Cruz Dorada", la distinción más alta que concede ese organismo, reservada para quienes caen en servicio.

La condecoración fue entregada a su viuda, Evangelina Segovia, quien estuvo acompañada por su pequeño hijo y por el padre del voluntario reconocido.

Además, la guardia del entonces nuevo Cuartel Central de los Voluntarios de Comodoro fue bautizada con su nombre, en un gesto que reflejó la decisión de que el recuerdo de "Pirri", como lo llamaban cariñosamente, estuviera siempre presente entre sus compañeros y quienes siguieran su legado a futuro, sumándose a las filas de los Voluntarios. "Prohibido olvidar": el homenaje al bombero héroe.

"Prohbido olvidar": el homenaje al bombero héroe

Ahora, este 20 de marzo de 2026, bajo la consigna de "prohibido olvidar", los bomberos de Comodoro Rivadavia volvieron a reunirse para rendirle homenaje.

La ceremonia convocó a personal de todos los cuarteles de la ciudad, con un importante despliegue de móviles y la presencia de un sacerdote para impartir las bendiciones. También tomó la palabra el padre de Luis.

Sus compañeros hablaron del dolor que persiste. "Es un día muy especial, muy doloroso y emotivo. Todavía no podemos salir de esa angustia que nos llevó", expresó José Ayamilla, quien destacó que muchos bomberos pidieron permiso en sus trabajos para poder estar presentes en el acto.

Posteo Bomberos de Comodoro Rivadavia a 10 años de la muerte de Luis Gramajo El recuerdo de sus compañeros en el Facebook del Cuartel Central de los Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia. Facebook

Desde las redes sociales del Cuartel Central, también se difundió un mensaje que resume el sentir colectivo: "En el 10° aniversario de tu partida, te seguimos recordando y elevamos al cielo una oración en tu nombre. Vivís en nuestras memorias y corazones, como lo que fuiste: un gran luchador, gran amigo y un servidor público que entregó todo en pos del prójimo. Siempre estarás entre nosotros, Sgto. 1° Luis Gramajo."

Sus compañeros también subrayaron que la tragedia impulsó a la institución a trabajar intensamente en la mejora del equipamiento y en nuevas capacitaciones, con el objetivo de garantizar mayor seguridad para las nuevas generaciones de bomberos.

"Pirri" Gramajo tenía 10 años de servicio activo cuando murió. Entró como voluntario joven a una institución a la que le entregó su vida entera, en el sentido más literal de la expresión.