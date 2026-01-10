Lanzan campañas para colaborar con los bomberos y damnificados por los incendios en Chubut

El fuego ya consumió más de 6000 hectáreas y hay más de 3000 personas evacuadas. La solidaridad de las organizaciones no tardó en hacerse presente.

El incendio forestal en Chubut continúa avanzando y ya consumó más de 6.000 hectáreas.

El avance de los incendios forestales que afectan a la provincia de Chubut continúa y la preocupación en la región se mantiene. En medio de la emergencia que desató las más de 6.000 hectáreas arrasadas, los focos activos en la zona cordillerana y las miles de personas evacuadas , la respuesta solidaria de las organizaciones no tardó en llegar para colaborar en la lucha contra el fuego.

En la actualidad, las llamas impactan con mayor fuerza en localidades de El Hoyo y Epuyén , donde el fuego ya consumió más de 2.000 hectáreas y obligó al desplazamiento de aproximadamente 3.000 personas . Desde el inicio del fuego, briga distas y bomberos voluntarios de distintas provincias trabajan a contrarreloj para contener y lograr extinguir el incendio.

En este contexto, la Fundación Bomberos de Argentina (FBA) puso en marcha nuevamente la campaña “Puentes de la Prevención” , una colecta destinada a recaudar fondos para abastecer a las asociaciones de bomberos voluntarios que intervienen directamente en los incendios forestales.

Desde la FBA aclararon que los recursos recaudados se utilizan para la compra de elementos de protección personal y herramientas clave, como cascos, trajes forestales, guantes, antiparras, linternas y mochilas de agua, indispensables para combatir incendios en zonas agrestes y de difícil acceso.

Incendio Epuyen (2) Pucheta relató que observaron a tres personas iniciar tres focos de incendio en el Cañadón Las Arenas en el área del Pedregoso.

Aquellas personas interesadas en colaborar pueden realizar los aportes económicos mediante el alias “bomberosfund” o a través de la plataforma Donar Online. En el caso de empresas que deseen sumarse a la campaña, desde la fundación habilitaron el contacto por correo electrónico en [email protected].

La organización forma parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), lo que garantiza que los fondos lleguen directamente a las asociaciones que están enfrentando la emergencia.

La campaña, originalmente, fue lanzada en 2021 y desde entonces permitió la entrega de más de 6.200 artículos de equipamiento forestal. Además, equipó de forma directa a 1.080 bomberos, asistió a 26 federaciones y proporcionó más de 22.000 litros de agua y bebidas isotónicas.

En el mismo período, se repartieron 270 elementos de primeros auxilios y más de 7.000 kilogramos de alimento para los perros de las brigadas caninas del SNBV.

Más colectas en medio de la lucha

A la par de la campaña nacional, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) lanzó una colecta solidaria bajo el lema “Pobladores y Brigadistas nos necesitan”, con el objetivo de brindar asistencia a los equipos que combaten el fuego y a las familias damnificadas por los incendios.

Desde la institución convocan a la población a donar insumos sanitarios esenciales, como barbijos, gasas estériles, vendas, crema hidratante, Platsul y gotas oftálmicas, además de herramientas de trabajo necesarias para las tareas operativas. También se reciben alimentos y provisiones básicas, entre ellas agua, frutas, verduras, leche y alimento para mascotas.

Las donaciones se reciben en distintas sedes de la casa de estudios:

Esquel: edificio de aulas ubicado sobre la Ruta Nacional 259 km.

edificio de aulas ubicado sobre la Ruta Nacional 259 km. Puerto Madryn: en el Boulevard Almirante Brown 3051.

en el Boulevard Almirante Brown 3051. Trelew : en Avenida 9 de Julio al 25.

: en Avenida 9 de Julio al 25. Comodoro Rivadavia: en el hall central del edificio.

“La solidaridad también construye comunidad”, expresaron desde la UNPSJB al convocar a la sociedad a sumarse a la campaña.

En medio de un escenario que sigue siendo crítico, las colectas buscan sostener el esfuerzo de quienes arriesgan su vida y acompañar a las comunidades que hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de los últimos años en la Patagonia.