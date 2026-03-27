McDonald's llega a Comodoro Rivadavia y busca empleados en medio de una desocupación récord: qué pide

La cadena abrirá su primer local de la ciudad en junio. Tras las impactantes cifras de desempleo que difundió el INDEC, buscará cubrir 110 puestos.

McDonald's llegará por primera vez a Comodoro Rivadavia antes de que finalice junio , y junto con la apertura del local viene una novedad que ya genera movimiento en la ciudad: la empresa lanzará en los próximos días una convocatoria para cubrir 110 puestos de trabajo . El proceso de inscripción se realizará a través de un enlace digital que será difundido por distintos canales, posiblemente durante el fin de semana.

La expectativa es grande. Para una ciudad que atraviesa uno de sus peores momentos en materia de empleo, la llegada de una cadena internacional con más de un centenar de puestos disponibles no pasa desapercibida. Decenas de personas ya están atentas a la publicación del formulario para ser de los primeros en anotarse.

Quiénes pueden postularse

La búsqueda está orientada principalmente a personas mayores de 16 años, lo que abre la puerta a un segmento amplio de la población, incluyendo a adolescentes y jóvenes que buscan su primera experiencia en el mercado laboral formal.

Para quienes todavía estén en edad escolar, el requisito es que deben estar cursando actualmente y poder demostrar que son alumnos regulares. No alcanza con haber ido al colegio: hay que estar inscripto y asistiendo. Es una condición típica de este tipo de empresas.

Una vez superada la instancia de inscripción, comenzará el proceso de selección. Quienes sean elegidos deberán adaptarse a las dinámicas habituales de este rubro, demostrando aptitudes para atención al público de forma sostenida, cumplimiento estricto de protocolos de trabajo y horarios rotativos que pueden incluir turnos nocturnos y fines de semana, con un régimen relativamente flexible.

Comodoro Rivadavia, con más del doble de desocupación en un año

La convocatoria llega en un momento particularmente complejo para el mercado de trabajo de Comodoro Rivadavia. Los datos más recientes de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y difundidos días atrás por el INDEC, muestran un deterioro significativo en apenas un año.

La tasa de desocupación en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly pasó del 1,9% al 4,7% entre fines de 2024 y fines de 2025. En números concretos, eso representa un salto de 2,8 puntos porcentuales y unas 3.000 personas más sin trabajo en ese período.

Comodoro Rivadavia panoramica (1) En Comodoro Rivadavia, la "ciudad petrolera" de Chubut, la tasa de desempleo saltó del 1,9% al 4,7% en apenas un año.

Si se considera que la población económicamente activa de la ciudad ronda los 105.000 habitantes, el total de desocupados pasó de aproximadamente 2.000 a 5.000 personas. Para una ciudad que durante años tuvo uno de los índices de desempleo más bajos de todo el país, esa evolución marca un quiebre en una tendencia que parecía estructural.

En ese marco, los 110 puestos que generará la apertura de McDonald's representan una de las incorporaciones de personal más importantes del sector privado local en el último tiempo. No es un número menor en una ciudad donde cada puesto de trabajo formal cuenta.

Cómo será el Mc Donald's de Comodoro

Según se informó en la previa de la convocatoria, el nuevo local de la cadena no será estándar. Tendrá un sistema de AutoMac de doble vía, una modalidad pensada para agilizar la atención vehicular en los horarios de mayor afluencia de público.

Además, funcionará las 24 horas los fines de semana, algo que lo diferenciará de la mayoría de los comercios gastronómicos de la ciudad petrolera.

Con esta apertura, McDonald's sumará su séptima sucursal en la Patagonia y el de Comodoro, en el sudeste chubutense, se convertirá en la más austral de toda la cadena en la Argentina (a mediados del año pasado, abrió su quinta sucursal en Neuquén).

Por el momento, de todos modos, para muchos habitantes de la ciudad la expectativa no está tan centrada en lo que ofrecerá el local, sino en el link que próximamente se difundirá para postularse a alguno de los puestos que ofrecerá.