Tragedia de Ruta 3: se complicó la evolución del nene que sobrevivió y lo derivaron de urgencia a Buenos Aires

Se recuperaba en Comodoro Rivadavia de la operación de sus fracturas y le detectaron una trombosis en un riñón. Pedido solidario de su tío.

Tras el trágico accidente en Ruta 3, el nene que sobrevivió fue trasladado al Sanatorio Güemes de Capital Federal.

Una complicación en la evolución de su cuadro clínico obligó a derivar a una clínica de Buenos Aires al nene de 11 años que sobrevivió al trágico accidente de la Ruta 3 en el que murieron su mamá, su tío y su abuela , en un choque frontal a pocos kilómetros del puesto caminero de la localidad de Garayalde .

Desde el viernes 20, el niño estaba internado en el Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia , y el miércoles pasado había sido operado para colocarle tutores metálicos en sus brazos y una pierna para alinear las múltiples fracturas que sufrió.

No obstante, en las últimas horas de este lunes le detectaron una trombosis en la arteria de uno de sus riñones y se dispuso su traslado urgente en avión sanitario al Sanatorio Güemes de Capital Federal, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica y ya comenzó el tratamiento.

El cuadro de salud actual

El jefe de Pediatría del hospital de Comodoro Rivadavia, Luis Cisneros, explicó que en Chubut no contaban con los recursos necesarios para realizar el tratamiento de hemodinamia requerido.

Accidente fatal en Ruta 3 cerca de Garayalde, Chubut Así quedó la camioneta EcoSport tras el accidente fatal en Ruta 3 cerca de Garayalde, Chubut.

“Por estas horas (el nene) está anticoagulado para intentar disolver el trombo e intentar que el riñón tenga permeabilidad. Si esto sucede, quedaría anticoagulado y con medicación para contrarrestar la hipertensión que tiene producto de la obstrucción”, explicaron los familiares del menor.

Asimismo, indicaron que durante la tarde de este martes seguramente tendrían más precisiones acerca del tratamiento posterior, debido a que todavía se está completando una serie de estudios.

Qué pasó en la Ruta 3

El viernes 20, el niño viajaba en una camioneta Ford EcoSport que conducía su tío, Leandro Bría, de 38 años, y en el que viajaban también su mamá, Bárbara Bría (45) y su abuela, Elvira Morando (70). La familia, domiciliada en Rawson, iba rumbo a un festejo de cumpleaños de 15.

A pocos kilómetros del puesto policial de la Ruta 3 situado a la altura de la localidad de Garayalde, la EcoSport chocó de frente con una camioneta Toyota Hilux conducida por un hombre acompañado por una mujer. En el impacto murieron Leandro, Bárbara y Elvira.

De acuerdo con los indicios aportados por las investigaciones preliminares, el accidente habría sido provocado por una mala maniobra del conductor de la Toyota que, según testigos, circulaba por encima de los límites de velocidad -”a 160 o 170 kilómetros por hora”, dijo un camionero que fue sobrepasado por la camioneta poco antes del choque- pese a las condiciones dificultosas que presentaba la ruta, con escarcha sobre la calzada y en medio de granizo y baja visibilidad.

El pedido de ayuda del tío: "Todo suma"

Tras la derivación de su sobrino al Sanatorio Güemes, Augusto Bría -uno de los cuatro hermanos de Leandro y Bárbara e hijo de Elvira- realizó un pedido solidario para ayudar a su cuñado -padre del chico internado y de otros dos nenes- a afrontar los gastos.

“Es policía y generalmente hace servicios adicionales. En este caso se va a ver interrumpido eso por un tiempo, porque tenemos un proceso tanto de recuperación del nene”, contó Augusto.

“Obviamente que la familia va a estar incondicionalmente, pero la situación es muy complicada. Yo me atrevo a dar el alias de él, que es Camino.36 en una cuenta a nombre de Juan Carlos Camino. Así sean diez mil pesos, todo suma. Yo sé que le va a hacer falta”, agregó.