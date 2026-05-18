Tras conseguir la domiciliaria por problemas de salud, Konstantin Rudnev se mudó a una quinta con cabañas en Buenos Aires. Los cuestionamientos del fiscal.

Secta rusa de trata en la Patagonia: el líder preso cerró un complejo recreativo y se instaló ahí.

El líder de la secta rusa investigada por trata de personas en la Patagonia , Konstantin Rudnev, se instaló en un complejo recreativo de cabañas con laguna y piscina, tras haber sido beneficiado con la prisión domiciliaria por sus problemas de salud.

Luego de la imputación como presunto número uno de la secta que operaba principalmente en , San Carlos de Bariloche Río Negro, Rudnev quedó detenido en el Complejo Penitenciario Federal N°6 de Chubut , en la ciudad de Rawson , durante más de un año, desde marzo de 2025.

El 23 de abril pasado, la Justicia accedió a un pedido del abogado defensor del ruso, Carlos Broitman , para que le concedieran la prisión domiciliaria, y la semana pasada, el juez federal de garantías Gustavo Zapata habilitó su traslado a una vivienda de la ciudad de San Vicente.

Tras la autorización, Rudnev, de 58 años, se instaló allí junto a su esposa, Tamara Rudneva (de soltera, Tamara Saburova), quien también está apuntada por las investigaciones relacionadas con la secta de trata, pero hasta ahora no fue imputada.

Quinta Los Cedros, en San Vicente - Rudnev La Quinta Los Cedros, en San Vicente, donde se instaló Konstantin Rudnev.

El lugar al que se mudaron Rudnev y Tamara es un lugar llamado Quinta Los Cedros. Ubicado en la calle Los Cedros al 900, de San Vicente, funciona habitualmente como espacio de alquiler para eventos y estadías temporales, y fue cerrado para el uso exclusivo del matrimonio ruso.

Se trata de un complejo con dos grandes cabañas, amplios sectores al aire libre, piscina con deck, una laguna artificial, parrillas y espacios recreativos que incluyen canchas de fútbol-tenis y de vóley.

El espacio recreativo fue dado de baja de las plataformas de reservas por lo que se presume que, en tanto la Justicia no disponga otra cosa, continuará a disposición exclusiva de Rudnev.

Quejas de la Fiscalía

La medida judicial que habilitó el traslado exigió que el ruso utilice una tobillera electrónica y, también, el depósito de una caución de 30 millones de pesos.

líder secta rusa bariloche konstantin rudnev Konstantin Rudnev, el líder de la secta rusa de trata que operaba en la Patagonia, cuando fue detenido en marzo de 2025.

Si bien la domiciliaria había sido dispuesta en abril y la caución fue pagada pocos días más tarde, la salida del penal de Rawson se demoró debido a objeciones presentadas por la Fiscalía, que finalmente fueron rechazadas por el juez Zapata.

El fiscal Fernando Arrigó planteó, sin éxito, que el lugar fijado en San Vicente era inadecuado por su ubicación en un área rural y de difícil acceso, que el monto de la caución era muy bajo y que la convivencia con Tamara, una mujer considerada vulnerable, significaba un riesgo.

La salud del líder de la secta rusa

En cambio, se tuvo el cuenta el planteo de la defensa respecto del considerable deterioro que había sufrido la salud de Rudnev durante el año que pasó en la cárcel de Rawson.

Su abogado defensor mencionó que el ruso perdió 50 kilos de peso, enumeró episodios de pérdidas de sangre, problemas respiratorios, hipertensión y otras afecciones, además de cuestionar la alimentación provista durante la reclusión y denunciar como “negligente” la atención médica en el penal.

Broitman es el tercer abogado que tiene Rudnev desde que fue detenido en Bariloche, en marzo de 2025, acusado de liderar una red de trata de personas forjada dentro de la secta Ashram Shambala, una organización de culto que él mismo fundó en Siberia en 1989.