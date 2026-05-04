El técnico que le ganó al equipo del poder y se fue a ver a Arjona

Así lo contó el propio entrenador, luego del último partido de sus dirigidos por la fase clasificatoria del Torneo Apertura.

Ganarle a Barracas Central es una misión difícil para cualquier técnico . El último sábado lo hizo Banfield , dirigido por Pedro Troglio , que se impuso 2 a 1 como visitante en el estadio Claudio "Chiqui" Tapia y cerró su participación en el torneo Apertura.

Si bien no pudo clasificar a octavos de final por su irregularidad desde que comenzó el semestre, el Taladro se dio el gusto de imponerse en una cancha donde muy pocos equipos pueden ganar.

Troglio , que había sido cuestionado en las últimas semanas por los medios partidarios, se mostró aliviado por el triunfo.

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La confesión de Pedro Troglio

En la conferencia de prensa, el entrenador de Banfield no ocultó su felicidad por la victoria y contó detalles que viven los técnicos en el día a día cuando las cosas no salen.

"Yo cuando pierdo me voy a mi casa y la paso mal, la pasa mal la familia también, porque vos no sos feliz. Me encuentro con los técnicos y todos pensamos lo mismo. Nuestro estado de ánimo va de la mano de nuestro trabajo. Nosotros tenemos la pasión de la gente en nuestras manos, sabemos lo que siente la gente. Cuando ganamos nos vamos felices, mañana voy a poder tener un domingo con mi esposa, ir a ver a Arjona, sino no iba. Así que bueno, aunque se rían, tengo las entradas, si perdía no iba. Feliz y ojalá que podamos seguir por este camino", declaró Troglio.

Luego, el técnico de Banfield ratificó sus declaraciones en la zona mixta.

Embed ¡¡DON PEDRO ES UN ROMÁNTICO!! Luego del triunfo de su Banfield ante Barracas, Troglio se fue a ver a ARJONA con su señora. Eligió "Historia de Taxi" como su tema favorito y confesó que lo conoce desde que cantaba en la calle Florida.



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Cómo fue el triunfo de Banfield sobre Barracas

El Guapo tenía todo para ganar y pasar a octavos del Apertura, pero se quedó sin chances ya que perdió agónicamente como local.

Tiziano Perrotta abrió la cuenta para Banfield en la parte inicial, pero enseguida igualó Nicolás Demartini, y en el final del cotejo Santiago López García le dio el triunfo al conjunto visitante, que ya no tenía chances de clasificarse, pero cerró el certamen con su primer triunfo fuera de su casa.

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Ante su propio público, Barracas tenía la gran posibilidad de asegurarse un cupo, pero Banfield lo sorprendió con el gol de Perrota, aunque Demartini empató rápidamente y dejó todo como al principio. Sin embargo, a pesar de su empuje, el local generó poco peligro y mucha confusión.

En la segunda parte, el equipo de Rubén Darío Insúa siguió buscando el desnivel, pero careció de profundidad, y cuando parecía que el partido se cerraba con un empate apareció López García.

El centro del volante se colgó en el segundo palo del arquero, le dio la victoria a Banfield y dejó a Barracas preso de su decepción.

Tras la caída, el domingo Barracas se quedó sin chances de clasificación para los playoff, ya que no dependía de sí mismo para seguir en carrera. Debía esperar que Racing pierda contra Huracán y que Sarmiento y Tigre no ganen ante Belgrano y Rosario Central, respectivamente.

El empate entre la Academia y el Globo determinó la eliminación del equipo de Tapia.

En la previa, hubo polémica con el hecho de que el partido de Barracas se disputara en día y horario distintos al resto de los de su zona. Finalmente, esa ventaja deportiva de jugar antes no se plasmó en los resultados.